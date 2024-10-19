«Тоттенхэм» разгромил «Вест Хэм» в матче АПЛ

«Тоттенхэм» дома с крупным счетом обыграл «Вест Хэм» в матче 8-го тура чемпионата Англии — 4:1. Встреча прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

У хозяев голы забили Деян Кулушевски, Ив Биссума и Сон Хын Мин. Еще один мяч на счету защитника гостей Жан-Клера Тодибо, который забил в свои ворота.

За «Вест Хэм» отличился Мохаммед Кудус.

«Тоттенхэм» набрал 13 очков в 8 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» находится на 14-й строчке с 8 баллами.