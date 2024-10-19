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Сегодня, 16:30

«Тоттенхэм» разгромил «Вест Хэм» в матче АПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Гол Ива Биссумы в ворота «Вест Хэма».
Фото Reuters

«Тоттенхэм» дома с крупным счетом обыграл «Вест Хэм» в матче 8-го тура чемпионата Англии — 4:1. Встреча прошла на стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

У хозяев голы забили Деян Кулушевски, Ив Биссума и Сон Хын Мин. Еще один мяч на счету защитника гостей Жан-Клера Тодибо, который забил в свои ворота.

За «Вест Хэм» отличился Мохаммед Кудус.

«Тоттенхэм» набрал 13 очков в 8 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» находится на 14-й строчке с 8 баллами.

Англия. Премьер-лига. 8-й тур
19 окт, 14:30. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
4:1
Вест Хэм

Источник: Таблица АПЛ
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 7 6 0 1 13-2 18
2
 Ман. Сити 7 5 2 0 17-8 17
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Челси 7 4 2 1 16-8 14
5
 Астон Вилла 7 4 2 1 12-9 14
6
 Тоттенхэм 8 4 1 3 18-9 13
7
 Брайтон 7 3 3 1 13-10 12
8
 Ньюкасл 7 3 3 1 8-7 12
9
 Фулхэм 7 3 2 2 10-8 11
10
 Нот. Форест 7 2 4 1 7-6 10
11
 Брентфорд 7 3 1 3 13-13 10
12
 Борнмут 7 2 2 3 8-10 8
13
 МЮ 7 2 2 3 5-8 8
14
 Вест Хэм 8 2 2 4 11-15 8
15
 Лестер 7 1 3 3 9-12 6
16
 Эвертон 7 1 2 4 7-15 5
17
 Ипсвич 7 0 4 3 6-14 4
18
 Кр. Пэлас 7 0 3 4 5-10 3
19
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Тоттенхэм – Вест Хэм
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