Гвардиола — о Тухеле в сборной Англии: «Его национальность не имеет значения»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал назначение немецкого специалиста Томаса Тухеля в сборную Англии.

«Федерация выбрала иностранного тренера с отличным послужным списком, буду поддерживать его безоговорочно. Если он выиграет, его будут хвалить, проиграет — ругать. Но его национальность не имеет значения. Я знаю, мы гордимся тем, откуда мы родом, но мир такой большой. Нужно быть открытым», — цитирует Гвардиолу BBC.

В среду, 16 октября, национальная команда объявила о назначении 51-летнего специалиста на пост главного тренера. Тухель приступит к исполнению обязанностей с 1 января 2025 года.

Последним местом работы Тухеля была «Бавария», которую он покинул 30 июня нынешнего года. Под его руководством мюнхенцы стали чемпионами Германии в сезоне-2022/23. Ранее немец тренировал «Челси», «ПСЖ», «Боруссию» и другие команды.