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Гвардиола — о Тухеле в сборной Англии: «Его национальность не имеет значения»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал назначение немецкого специалиста Томаса Тухеля в сборную Англии.

«Федерация выбрала иностранного тренера с отличным послужным списком, буду поддерживать его безоговорочно. Если он выиграет, его будут хвалить, проиграет — ругать. Но его национальность не имеет значения. Я знаю, мы гордимся тем, откуда мы родом, но мир такой большой. Нужно быть открытым», — цитирует Гвардиолу BBC.

В среду, 16 октября, национальная команда объявила о назначении 51-летнего специалиста на пост главного тренера. Тухель приступит к исполнению обязанностей с 1 января 2025 года.

Последним местом работы Тухеля была «Бавария», которую он покинул 30 июня нынешнего года. Под его руководством мюнхенцы стали чемпионами Германии в сезоне-2022/23. Ранее немец тренировал «Челси», «ПСЖ», «Боруссию» и другие команды.

Хосеп Гвардиола
Футбол
Сборная Англии по футболу
Томас Тухель
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 7 6 0 1 13-2 18
2
 Ман. Сити 7 5 2 0 17-8 17
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Челси 7 4 2 1 16-8 14
5
 Астон Вилла 7 4 2 1 12-9 14
6
 Брайтон 7 3 3 1 13-10 12
7
 Ньюкасл 7 3 3 1 8-7 12
8
 Фулхэм 7 3 2 2 10-8 11
9
 Тоттенхэм 7 3 1 3 14-8 10
10
 Нот. Форест 7 2 4 1 7-6 10
11
 Брентфорд 7 3 1 3 13-13 10
12
 Вест Хэм 7 2 2 3 10-11 8
13
 Борнмут 7 2 2 3 8-10 8
14
 МЮ 7 2 2 3 5-8 8
15
 Лестер 7 1 3 3 9-12 6
16
 Эвертон 7 1 2 4 7-15 5
17
 Ипсвич 7 0 4 3 6-14 4
18
 Кр. Пэлас 7 0 3 4 5-10 3
19
 Саутгемптон 7 0 1 6 4-15 1
20
 Вулверхэмптон 7 0 1 6 9-21 1
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19.10 14:30
Тоттенхэм – Вест Хэм
 - : -
19.10 17:00
Фулхэм – Астон Вилла
 - : -
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Ипсвич – Эвертон
 - : -
19.10 17:00
МЮ – Брентфорд
 - : -
19.10 17:00
Ньюкасл – Брайтон
 - : -
19.10 17:00
Саутгемптон – Лестер
 - : -
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Борнмут – Арсенал
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Эрлин Бреут Холанн

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Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 6
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 6
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
Уилфред Ндиди

Уилфред Ндиди

Лестер

 4
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 5 1 2
Джек Стивенс

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Саутгемптон

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Эшли Янг

Эшли Янг

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