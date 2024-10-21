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«Ливерпуль» может подписать Шлоттербека в случае ухода из команды ван Дейка

Алина Савинова
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«Ливерпуль» следит за защитником «Боруссии» Нико Шлоттербеком на фоне неопределенности относительно будущего Вирджила ван Дейка в команде, сообщает CaughtOffside.

По информации источника, красные хотят подписать 24-летнего футболиста следующим летом, если ван Дейк не продлит контракт с клубом. Отмечается, что «Ливерпуль» готов заплатить за Шлоттербека около 50 миллионов евро.

Ранее ван Дейк заявил, что ведет переговоры с «Ливерпулем» о продлении соглашения, однако пока он не принял окончательное решение по этому вопросу. Контракт 33-летнего нидерландца с командой рассчитан до 30 июня 2025 года.

Шлоттербек выступает за «Боруссию» с 2022 года. В нынешнем сезоне он сыграл девять матчей за клуб из Дортмунда во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.

Вирджил ван Дейк
Футбол
ФК Ливерпуль
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1
 Ливерпуль 8 7 0 1 15-3 21
2
 Ман. Сити 8 6 2 0 19-9 20
3
 Арсенал 8 5 2 1 15-8 17
4
 Астон Вилла 8 5 2 1 15-10 17
5
 Брайтон 8 4 3 1 14-10 15
6
 Челси 8 4 2 2 17-10 14
7
 Тоттенхэм 8 4 1 3 18-9 13
8
 Ньюкасл 8 3 3 2 8-8 12
9
 Фулхэм 8 3 2 3 11-11 11
10
 Борнмут 8 3 2 3 10-10 11
11
 МЮ 8 3 2 3 7-9 11
12
 Нот. Форест 7 2 4 1 7-6 10
13
 Брентфорд 8 3 1 4 14-15 10
14
 Лестер 8 2 3 3 12-14 9
15
 Вест Хэм 8 2 2 4 11-15 8
16
 Эвертон 8 2 2 4 9-15 8
17
 Ипсвич 8 0 4 4 6-16 4
18
 Кр. Пэлас 7 0 3 4 5-10 3
19
 Саутгемптон 8 0 1 7 6-18 1
20
 Вулверхэмптон 8 0 1 7 10-23 1
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Фулхэм – Астон Вилла
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Ипсвич – Эвертон
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МЮ – Брентфорд
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Ньюкасл – Брайтон
 0 : 1
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