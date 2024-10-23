Глушков: «Лучше быть основным в «Зените», чем играть в середняке АПЛ»

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков поделился мнением о возможном выступлении в зарубежном чемпионате.

— Конечно, интересно где-то сыграть, но прямо мечты оказаться за границей нет, — приводит слова Глушкова Metaratings.ru. — Необязательно ехать в Англию или Испанию. Просто хочется поехать, пожить в другой стране. Это было бы интересно.

— Что вам ближе — играть в среднем клубе АПЛ или быть основным в «Зените»?

— Конечно, основным в «Зените». Но если у меня будет выбор — перейти в «Зенит» и не играть или перейти в чемпионшип и играть — я выберу второй вариант, не думая.

В текущем сезоне 25-летний россиянин провел 15 матчей, в которых отметился результативной передачей.