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Сегодня, 12:30

Экс-игрок «Арсенала» Уилшир стал главным тренером «Норвича»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Джек Уилшир назначен главным тренером «Норвича», сообщает пресс-служба «канареек».

32-летний англичанин последние два года возглавлял команду «Арсенала» до 18 лет. Он сменил в «Норвиче» Йоханнеса Торупа, который работал с командой с июля. После 11 матчей «Норвич» с 17 очками занимает седьмое место в английском чемпионшипе.

Уилшир завершил карьеру футболиста в 2022 году. Его последним клубом стал датский «Орхус». Также полузащитник выступал за «Арсенал», «Болтон», «Борнмут» и «Вест Хэм».

Джек Уилшир
Футбол
ФК Норвич
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 8 7 0 1 15-3 21
2
 Ман. Сити 8 6 2 0 19-9 20
3
 Арсенал 8 5 2 1 15-8 17
4
 Астон Вилла 8 5 2 1 15-10 17
5
 Брайтон 8 4 3 1 14-10 15
6
 Челси 8 4 2 2 17-10 14
7
 Тоттенхэм 8 4 1 3 18-9 13
8
 Ньюкасл 8 3 3 2 8-8 12
9
 Фулхэм 8 3 2 3 11-11 11
10
 Борнмут 8 3 2 3 10-10 11
11
 МЮ 8 3 2 3 7-9 11
12
 Нот. Форест 7 2 4 1 7-6 10
13
 Брентфорд 8 3 1 4 14-15 10
14
 Лестер 8 2 3 3 12-14 9
15
 Вест Хэм 8 2 2 4 11-15 8
16
 Эвертон 8 2 2 4 9-15 8
17
 Ипсвич 8 0 4 4 6-16 4
18
 Кр. Пэлас 7 0 3 4 5-10 3
19
 Саутгемптон 8 0 1 7 6-18 1
20
 Вулверхэмптон 8 0 1 7 10-23 1
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Лестер – Нот. Форест
 - : -
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Астон Вилла – Борнмут
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Брентфорд – Ипсвич
 - : -
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Брайтон – Вулверхэмптон
 - : -
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Ман. Сити – Саутгемптон
 - : -
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Эвертон – Фулхэм
 - : -
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Челси – Ньюкасл
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

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Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

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 6
Коул Палмер

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П
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Букайо Сака

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Коул Палмер

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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 6 1 2
Вильям Салиба

Вильям Салиба

Арсенал

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Джек Стивенс

Джек Стивенс

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