Экс-игрок «Арсенала» Уилшир стал главным тренером «Норвича»
Бывший полузащитник «Арсенала» и сборной Англии Джек Уилшир назначен главным тренером «Норвича», сообщает пресс-служба «канареек».
32-летний англичанин последние два года возглавлял команду «Арсенала» до 18 лет. Он сменил в «Норвиче» Йоханнеса Торупа, который работал с командой с июля. После 11 матчей «Норвич» с 17 очками занимает седьмое место в английском чемпионшипе.
Уилшир завершил карьеру футболиста в 2022 году. Его последним клубом стал датский «Орхус». Также полузащитник выступал за «Арсенал», «Болтон», «Борнмут» и «Вест Хэм».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|8
|7
|0
|1
|15-3
|21
|
2
|Ман. Сити
|8
|6
|2
|0
|19-9
|20
|
3
|Арсенал
|8
|5
|2
|1
|15-8
|17
|
4
|Астон Вилла
|8
|5
|2
|1
|15-10
|17
|
5
|Брайтон
|8
|4
|3
|1
|14-10
|15
|
6
|Челси
|8
|4
|2
|2
|17-10
|14
|
7
|Тоттенхэм
|8
|4
|1
|3
|18-9
|13
|
8
|Ньюкасл
|8
|3
|3
|2
|8-8
|12
|
9
|Фулхэм
|8
|3
|2
|3
|11-11
|11
|
10
|Борнмут
|8
|3
|2
|3
|10-10
|11
|
11
|МЮ
|8
|3
|2
|3
|7-9
|11
|
12
|Нот. Форест
|7
|2
|4
|1
|7-6
|10
|
13
|Брентфорд
|8
|3
|1
|4
|14-15
|10
|
14
|Лестер
|8
|2
|3
|3
|12-14
|9
|
15
|Вест Хэм
|8
|2
|2
|4
|11-15
|8
|
16
|Эвертон
|8
|2
|2
|4
|9-15
|8
|
17
|Ипсвич
|8
|0
|4
|4
|6-16
|4
|
18
|Кр. Пэлас
|7
|0
|3
|4
|5-10
|3
|
19
|Саутгемптон
|8
|0
|1
|7
|6-18
|1
|
20
|Вулверхэмптон
|8
|0
|1
|7
|10-23
|1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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15 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.10
|22:00
|
Лестер – Нот. Форест
|- : -
|26.10
|17:00
|
Астон Вилла – Борнмут
|- : -
|26.10
|17:00
|
Брентфорд – Ипсвич
|- : -
|26.10
|17:00
|
Брайтон – Вулверхэмптон
|- : -
|26.10
|17:00
|
Ман. Сити – Саутгемптон
|- : -
|26.10
|19:30
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|27.10
|17:00
|
Челси – Ньюкасл
|- : -
|27.10
|17:00
|
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
|- : -
|27.10
|17:00
|
Вест Хэм – МЮ
|- : -
|27.10
|19:30
|
Арсенал – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|10
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|6
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|6
|1
|2
|
|
Вильям Салиба
Арсенал
|8
|1
|2
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
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