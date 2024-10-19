Голы Гарначо и Хейлунна принесли «Манчестер Юнайтед» победу над «Брентфордом»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Брентфорд» в матче 8-го тура чемпионата Англии — 2:1. Встреча прошла на «Олд Траффорд».

У «МЮ» голы забили Алехандро Гарначо и Расмус Хейлунн. Единственный гол гостей на счету Итана Пиннока.

«Манчестер Юнайтед» прервал серию из трех матчей без побед (2 ничьи и 1 поражение) и занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ с 11 баллами. «Брентфорд» (10) находится на 12-й строчке.

В другом матче «Ипсвич» дома проиграл «Эвертону» — 0:2. Голы забили Илиман Ндиай и Майкл Кин.