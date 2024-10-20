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Гвардиола: «Манчестер Сити» не привык выигрывать матчи в конце, как это много раз было у Клоппа в «Ливерпуле»

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 8-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном».

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу горожан. Победный гол на 90+5-й минуте встречи забил Джон Стоунз.

«Мы не привыкли выигрывать матчи в конце, как это много раз было у Юргена Клоппа в «Ливерпуле». Мы были терпеливы. У соперника были контратаки, там быстрые атакующие футболисты и физически крепкие полузащитники, но мы сохраняли терпение. Мы по-прежнему остаемся собой, это здорово» — приводит ВВС слова Гвардиолы.

Также тренер оценил турнирное положение своей команды в чемпионате Англии.

«Конечно, мы следим за ситуацией в таблице, но все только начинается. «Ливерпулю» еще предстоит провести свой матч, но сейчас мы на вершине, и это приятное ощущение», — добавил он.

«Манчестер Сити» с 20 очками поднялся на первое место в таблице АПЛ. Идущий вторым «Ливерпуль» (18) имеет один матч в запасе.

26 октября команда Гвардиолы на своем поле сыграет против «Саутгемптона» в чемпионате Англии. Начало матча — в 17.00 по московскому времени.

Хосеп Гвардиола
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 8 6 2 0 19-9 20
2
 Ливерпуль 7 6 0 1 13-2 18
3
 Арсенал 8 5 2 1 15-8 17
4
 Астон Вилла 8 5 2 1 15-10 17
5
 Брайтон 8 4 3 1 14-10 15
6
 Челси 7 4 2 1 16-8 14
7
 Тоттенхэм 8 4 1 3 18-9 13
8
 Ньюкасл 8 3 3 2 8-8 12
9
 Фулхэм 8 3 2 3 11-11 11
10
 Борнмут 8 3 2 3 10-10 11
11
 МЮ 8 3 2 3 7-9 11
12
 Нот. Форест 7 2 4 1 7-6 10
13
 Брентфорд 8 3 1 4 14-15 10
14
 Лестер 8 2 3 3 12-14 9
15
 Вест Хэм 8 2 2 4 11-15 8
16
 Эвертон 8 2 2 4 9-15 8
17
 Ипсвич 8 0 4 4 6-16 4
18
 Кр. Пэлас 7 0 3 4 5-10 3
19
 Саутгемптон 8 0 1 7 6-18 1
20
 Вулверхэмптон 8 0 1 7 10-23 1
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19.10 14:30
Тоттенхэм – Вест Хэм
 4 : 1
19.10 17:00
Фулхэм – Астон Вилла
 1 : 3
19.10 17:00
Ипсвич – Эвертон
 0 : 2
19.10 17:00
МЮ – Брентфорд
 2 : 1
19.10 17:00
Ньюкасл – Брайтон
 0 : 1
19.10 17:00
Саутгемптон – Лестер
 2 : 3
19.10 19:30
Борнмут – Арсенал
 2 : 0
20.10 16:00
Вулверхэмптон – Ман. Сити
 1 : 2
20.10 18:30
Ливерпуль – Челси
 - : -
21.10 22:00
Нот. Форест – Кр. Пэлас
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 10
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 6
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 6
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 6 1 2
Вильям Салиба

Вильям Салиба

Арсенал

 8 1 2
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 4 1 1
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