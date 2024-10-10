Роналду разозлился на Кассано: Криштиану психанул и прислал войс со статистикой своих голов

Португалец опять обиделся на критику.

Бывший нападающий «Ромы» и мадридского «Реала» Антонио Кассано заявил, что Криштиану Роналду отправил ему гневное голосовое сообщение и список всех выигранных им трофеев и забитых мячей. Таким образом португалец решил ответить итальянцу на его предыдущие слова.

С чего все началось

В конце сентября Кассано заявил, что Роналду «не знает, как играть в футбол» и его «единственной целью всегда было забивать голы».

«Игуаин, Агуэро, Бензема, Левандовски, Ибрагимович и Суарес знали, как наладить взаимодействие с командой. Они умели делать многое, в отличие от Роналду, единственной целью которого всегда было забивать», — сказал Антонио на подкасте Viva El Futbol.

За Криштиану тут же заступилась его сестра — Элма Авейру.

«Я не знаю этого беднягу и мне нет до него дела. Но я скажу вам одну вещь: если Роналду не умеет играть в футбол и при этом забил 900 голов, только представьте, что было бы, если бы он умел играть. Говорят, Кассано был футболистом. Думаю, люди ошибаются — он был бол-боем», — написала Элма в своих соцсетях, сопроводив пост эмодзи клоуна.

На днях 42-летний итальянец пришел на подкаст BSMT и сообщил, что не так давно получил гневное голосовое сообщение с незнакомого номера и список выигранных трофеев со статистикой.

«После того как я сказал, что Криштиану не входит в мою десятку лучших, я получил сообщение с номера с испанским телефонным кодом +34. Это был он, перечисляющий все трофеи, которые он выиграл. Также Роналду добавил голосовое о том, что я проявил к нему неуважение», — рассказал Кассано.

По словам Антонио, португалец указал ему на то, что тот «забил всего 150 голов и выиграл четыре титула».

«Я ответил ему: «Дорогой Криштиану Роналду, послушай меня. Ты знаешь, в чем проблема. Как игрок ты мне не нравишься», — резюмировал экс-футболист.

Антонио Кассано. Фото Global Look Press

Кассано давно задевает Криштиану

Антонио известен как большой поклонник Лионеля Месси. При этом однажды он сказал, что «есть только один Роналдо», имея в виду легендарного бразильского форварда. А после того как аргентинец получил седьмой «Золотой мяч», Кассано подчеркнул, что Криштиану даже не входит в топ-5 лучших игроков в истории.

Выступая на Bobo TV, итальянец заявил: «На днях я увидел сообщения от Роналду. Он сказал мне, что я должен уважать его голы, трофеи и то, что он представляет. Я звонил Буффону, чтобы узнать, откуда Криштиану достал мой номер».

Криштиану Роналду. Фото Global Look Press

Роналду не первый раз обижается на критику

Криштиану по ходу карьеры не раз воспринимал в штыки то, что про него пишут или говорят.

Например, в период выступлений за «Ювентус» португальцу не нравилась его стоимость на Transfermarkt . Тогда портал опубликовал в соцсетях символическую сборную из игроков, агентом которых является Жорже Мендеш. Ресурс поставил тэг на всех футболистов, кроме Роналду. В ответ он заблокировал страницу сайта.

В сентябре 2024-го нападающий «Аль-Насра» пришел на подкаст к Рио Фердинанду и разнес экспертов на телевидении, которые его критиковали.