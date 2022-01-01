Ничья больше всех порадует «Манчестер Сити» .

В воскресенье, 2 января, в чемпионате Англии будет сыгран центральный матч 21-го тура — «Челси» Томаса Тухеля на своем поле примет «Ливерпуль» Юргена Клоппа. Сделать ставку на эту игру вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Где смотреть трансляции АПЛ?

«Челси» и «Ливерпуль» сыграют 2 января в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало матча в 19.30 по московскому времени. Посмотреть встречу можно на стриминговом сервисе Okko Sport.

Ромелу Лукаку. Фото Reuters

« Челси » — «Ливерпуль»: прогноз и ставка на матч 2 января

В рождественские и новогодние каникулы в Англии традиционно играют футбол — Boxing Day стал любимым развлечением для болельщиков по всему миру. В самом начале 2022 года состоится топ-матч — «Челси» против «Ливерпуля».

Еще три недели назад наверху турнирной таблицы АПЛ было очень плотно — «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси» находились на расстоянии всего двух очков. Но с тех пор все поменялось. «Сити» штампует победы — у команды Пепа Гвардиолы пять выигрышей подряд с общей разностью мячей 19-3. А вот конкуренты теряют очки. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» и уступил «Лестеру», «Челси» не смог победить дома «Эвертон» и «Брайтон».

«Сити» уже опережает «Челси» на восемь очков, а «Ливерпуль» — на девять, но у красных есть матч в запасе. И предстоящая игра, по сути, определит, кто останется в чемпионской гонке, а кто из нее вылетит. Ничья же больше всего порадует «МС».

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает «Ливерпуль» небольшим фаворитом матча. Коэффициент на победу гостей — 2.35, на «Челси» — 3.00, на ничью — 3.60.

Последние несколько лет в этом противостоянии нет какой-то одной доминирующей команды. «Челси» не проигрывает «Ливерпулю» последние два матча, но до этого было две победы красных, а еще ранее — выигрыш лондонцев и ничья. Это же касается и матчей на «Стэмфорд Бридж».

Последние две игры против «Ливерпуля» во главе «Челси» был Томас Тухель, и эти матчи получились не слишком результативными — 1:0 и 1:1. В этом можно усмотреть некую систему и предположить, что тенденция «низовых» матчей продолжится. Особенно учитывая сложнейший календарь и высокую значимость матча.

Прогноз «СЭ»: тотал голов меньше 2,5 с хорошим коэффициентом 2.06.

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