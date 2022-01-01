«Челси» vs «Ливерпуль» — Лукаку и Салах выяснят, кто останется в чемпионской гонке АПЛ
В воскресенье, 2 января, в чемпионате Англии будет сыгран центральный матч 21-го тура — «Челси» Томаса Тухеля на своем поле примет «Ливерпуль» Юргена Клоппа. Сделать ставку на эту игру вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!
Где смотреть трансляции АПЛ?
«Челси» и «Ливерпуль» сыграют 2 января в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало матча в 19.30 по московскому времени. Посмотреть встречу можно на стриминговом сервисе Okko Sport.
«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз и ставка на матч 2 января
В рождественские и новогодние каникулы в Англии традиционно играют футбол — Boxing Day стал любимым развлечением для болельщиков по всему миру. В самом начале 2022 года состоится топ-матч — «Челси» против «Ливерпуля».
Еще три недели назад наверху турнирной таблицы АПЛ было очень плотно — «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси» находились на расстоянии всего двух очков. Но с тех пор все поменялось. «Сити» штампует победы — у команды Пепа Гвардиолы пять выигрышей подряд с общей разностью мячей 19-3. А вот конкуренты теряют очки. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» и уступил «Лестеру», «Челси» не смог победить дома «Эвертон» и «Брайтон».
«Сити» уже опережает «Челси» на восемь очков, а «Ливерпуль» — на девять, но у красных есть матч в запасе. И предстоящая игра, по сути, определит, кто останется в чемпионской гонке, а кто из нее вылетит. Ничья же больше всего порадует «МС».
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает «Ливерпуль» небольшим фаворитом матча. Коэффициент на победу гостей — 2.35, на «Челси» — 3.00, на ничью — 3.60.
Последние несколько лет в этом противостоянии нет какой-то одной доминирующей команды. «Челси» не проигрывает «Ливерпулю» последние два матча, но до этого было две победы красных, а еще ранее — выигрыш лондонцев и ничья. Это же касается и матчей на «Стэмфорд Бридж».
Последние две игры против «Ливерпуля» во главе «Челси» был Томас Тухель, и эти матчи получились не слишком результативными — 1:0 и 1:1. В этом можно усмотреть некую систему и предположить, что тенденция «низовых» матчей продолжится. Особенно учитывая сложнейший календарь и высокую значимость матча.
Прогноз «СЭ»: тотал голов меньше 2,5 с хорошим коэффициентом 2.06.
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Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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