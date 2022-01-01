Футбол
Англия
Новости Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Статьи   //    Футбол   //    Англия
Прогнозы на спорт

«Челси» vs «Ливерпуль» — Лукаку и Салах выяснят, кто останется в чемпионской гонке АПЛ

Отдел футбола «СЭ»
Отдел футбола «СЭ»
-
Сегодня, 14:00
Мохамед Салах. Фото AFP Ромелу Лукаку. Фото Reuters
Мохамед Салах. Фото AFP
Теги:
Ничья больше всех порадует «Манчестер Сити».

В воскресенье, 2 января, в чемпионате Англии будет сыгран центральный матч 21-го тура — «Челси» Томаса Тухеля на своем поле примет «Ливерпуль» Юргена Клоппа. Сделать ставку на эту игру вы можете с приветственным бонусом от БЕТСИТИ — получите до 10 000 рублей прямо сейчас!

Англия. Премьер-лига. 21-й тур
02 янв, 19:30. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
Ливерпуль

Где смотреть трансляции АПЛ?

«Челси» и «Ливерпуль» сыграют 2 января в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало матча в 19.30 по московскому времени. Посмотреть встречу можно на стриминговом сервисе Okko Sport.

Ромелу Лукаку. Фото Reuters
Ромелу Лукаку. Фото Reuters
Букмекерские конторы на&nbsp;iOS (iPhone и&nbsp;iPad). Букмекерские конторы на iOS (iPhone и iPad)

«Челси» — «Ливерпуль»: прогноз и ставка на матч 2 января

В рождественские и новогодние каникулы в Англии традиционно играют футбол — Boxing Day стал любимым развлечением для болельщиков по всему миру. В самом начале 2022 года состоится топ-матч — «Челси» против «Ливерпуля».

Еще три недели назад наверху турнирной таблицы АПЛ было очень плотно — «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Челси» находились на расстоянии всего двух очков. Но с тех пор все поменялось. «Сити» штампует победы — у команды Пепа Гвардиолы пять выигрышей подряд с общей разностью мячей 19-3. А вот конкуренты теряют очки. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Тоттенхэмом» и уступил «Лестеру», «Челси» не смог победить дома «Эвертон» и «Брайтон».

«Сити» уже опережает «Челси» на восемь очков, а «Ливерпуль» — на девять, но у красных есть матч в запасе. И предстоящая игра, по сути, определит, кто останется в чемпионской гонке, а кто из нее вылетит. Ничья же больше всего порадует «МС».

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает «Ливерпуль» небольшим фаворитом матча. Коэффициент на победу гостей — 2.35, на «Челси» — 3.00, на ничью — 3.60.

Последние несколько лет в этом противостоянии нет какой-то одной доминирующей команды. «Челси» не проигрывает «Ливерпулю» последние два матча, но до этого было две победы красных, а еще ранее — выигрыш лондонцев и ничья. Это же касается и матчей на «Стэмфорд Бридж».

Последние две игры против «Ливерпуля» во главе «Челси» был Томас Тухель, и эти матчи получились не слишком результативными — 1:0 и 1:1. В этом можно усмотреть некую систему и предположить, что тенденция «низовых» матчей продолжится. Особенно учитывая сложнейший календарь и высокую значимость матча.

Прогноз «СЭ»: тотал голов меньше 2,5 с хорошим коэффициентом 2.06.

Согласны с прогнозом или сделаете другую ставку? Поставьте в БЕТСИТИ и получите до 10 000 рублей во фрибетах прямо сейчас!

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Манчестер Сити

П2

29%

1.54

Обе забьют - да

20%

1.67

1X

14%

2.60
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Ливерпуль

ТБ 2.5

22%

1.80

Ф2 (0)

18%

1.65

П2

13%

2.24
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон

П1

32%

1.58

ТМ 3.0

21%

1.43

ИТБ1 (1.5)

16%

1.79

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Отдел футбола «СЭ» все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Овечкин побил исторический рекорд НХЛ в новогоднюю ночь: теперь он №1 по голам в большинстве
Нарколог дал советы по быстрому избавлению от похмелья
1
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное