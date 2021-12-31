31 декабря 80-летний юбилей отмечает сэр Алекс Фергюсон. «СЭ» вспоминает 20 главных моментов насыщенного английского периода великого тренера.

1986

Начало

Фергюсону было 44 года, когда его назначили главным тренером «Манчестер Юнайтед». На тот момент команда шла в зоне вылета, а в дебютном матче шотландца 8 ноября 1986 года «МЮ» проиграл «Оксфорд Юнайтед» — 0:2. В итоге Фергюсон без труда сохранил «Юнайтед» в первом дивизионе — команда финишировала на 11-м месте.

Boxing Day smiles at Anfield ... 26th Dec 1986 ... Liverpool — MUFC ... 0-1 ... no better way to celebrate Christmas ... @Fergie_Years pic.twitter.com/YwZK0jZCsZ — karl hanssens (@karlhanssens) December 26, 2021

1990

Спасение

Фергюсон никогда не был так близок к увольнению, как в январе 1990 года. Шел четвертый год работы шотландца в «Манчестер Юнайтед», трофеев все не было, а на тот момент команда не могла выиграть на протяжении семи матчей. В газетах активно писали, что поражение в матче третьего раунда Кубка Англии с «Ноттингем Форест» будет стоить Фергюсону работы. Но «МЮ» победил — 1:0, а автор единственного гола, 20-летний Марк Робинс, получил негласное звание спасителя Фергюсона.

#OnThisDay in 1990 Mark Robins scores the goal that saved Sir Alex Ferguson's job, as #MUFC win 1-0 at Forest in the FA Cup.



Always thought the assist from Mark Hughes was criminally underrated...pic.twitter.com/ehdKcuJ9w0 — A Funny Old Game (@sid_lambert) January 7, 2019

Первый трофей

В итоге «Юнайтед» добрался до финала Кубка Англии, где в мае 1990 года обыграл «Кристал Пэлас» на «Уэмбли». Первый матч завершился вничью 3:3, по регламенту тогда назначалась переигровка, и уже в ней верх взял «МЮ» — 1:0. Это был первый трофей Фергюсона в Манчестере.

On this day in 1990, #mufc beat Crystal Palace to win the FA Cup. It was Sir Alex Ferguson's 1st trophy at the club. pic.twitter.com/AeZvuDKLjp — Manchester United (@ManUtd) May 17, 2014

Победа над «Арсеналом» — 6:2

В сезоне-1989/90 Фергюсон работал под сильным давлением, но победа в Кубке Англии дала «МЮ» мощный импульс. И уже в ноябре «красные дьяволы» в Кубке лиги разгромили «Арсенал» — 6:2. Со стороны эта победа не кажется чем-то исключительным, но для того «МЮ» она была невероятно важна. Через полгода лондонский клуб выиграет чемпионат с единственным поражением — одного этого факта достаточно, чтобы описать мощь того «Арсенала». В тот день «МЮ» понял, что готов к серьезным успехам.

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1991

Кубок кубков

Сезон-1990/91 был первым после возвращения английских клубов в еврокубки — до этого они не играли пять лет из-за дисквалификации, связанной с трагедией на стадионе «Эйзель» в финале Кубка чемпионов-1985.

«МЮ» после победы в Кубке Англии получил путевку в Кубок кубков и с ходу победил: в финале «дьяволы» обыграли «Барселону» благодаря дублю Марка Хьюза.

Wednesday 15 May 1991. Feijenoord Stadion, Rotterdam. Fergie's emerging United side captured before they take on, and beat, the might of Johan Cruyff's Barcelona in the European Cup Winners' Cup Final #thegreatestofenglishfootballwevewonitall pic.twitter.com/ki2d3Omhcj — Pete Molyneux (@PeteMolyneux) February 17, 2019

1992

Трансфер Эрика Кантона

Один из величайших и харизматичнейших футболистов в истории клуба перешел в «Манчестер Юнайтед» в конце 1992 года за смехотворные 1,2 миллиона фунтов. Кантона играл за врагов «МЮ» — «Лидс», так что болельщики изначально не очень хорошо относились к приезду француза. Но Эрик быстро влился в команду и помог ей решить основную проблему — реализацию и создание голевых моментов. За первые полгода Кантона забил 9 мячей и отдал 11 голевых передач. Но еще важнее, что именно этот трансфер позволил «МЮ» наконец-то выиграть чемпионат.

Eric Cantona after signing for Manchester United in 1992. ??? #MUFC pic.twitter.com/Vi5tR8Qgzw — Stretty News (@StrettyNews) December 23, 2021

1993

Первое чемпионство

В сезоне-1992/93 стартовала английская премьер-лига. И первым ее победителем стал как раз «Манчестер Юнайтед». Фергюсон шел к цели очень долго. Он еще во время назначения объявил, что намерен вернуть «красных дьяволов» на вершину. Шотландцу ждать пришлось семь лет, клубу — 26. В предыдущий раз «МЮ» становился чемпионом Англии аж в 1967 году.

On this day in 1993, Steve Bruce netted twice against Sheffield Wednesday to help #MUFC clinch our first @PremierLeague title! pic.twitter.com/U4xcZRyR4b — Manchester United (@ManUtd) April 10, 2018

1994

Дубль

Доминирование «МЮ» только начиналось. Год спустя «Юнайтед» снова финишировал первым в премьер-лиге, а вместе с ней выиграл и Кубок Англии — в финале команда Фергюсона раздавила «Челси» 4:0. Кстати, в том же сезоне «МЮ» выиграл и Суперкубок Англии.

Eric Cantona celebrates one of his second half goals during Manchester United's 4-0 win over Chelsea at a wet Wembley Stadium in the FA Cup final, 1994. pic.twitter.com/Daqn72C7h7 — Manchester United Snapshot (@ManUtdSnapshot) February 25, 2020

1995

Внедрение «Класса-92»

Фергюсон велик не только потому, что регулярно выигрывал трофеи. Он прекрасно взаимодействовал с игроками, особенно с молодежью. И именно шотландец открыл миру футболистов, которых позже будут называть по году выпуска из академии «МЮ» — «Класс-92». Райан Гиггз, братья Гари и Фил Невиллы, Ники Батт, Дэвид Бекхэм, Пол Скоулз — все они стали играть значительные роли в «Юнайтед» примерно с 1995 года. Так совпало, что именно в том году клуб покинули звезды предыдущего поколения — Марк Хьюз, Пол Инс и Андрей Канчельскис. И молодежь стала получать больше времени. У юношей, дебютировавших при Фергюсоне, позже даже появился термин: «Птенцы Ферги».

Manchester United's Class of '92. pic.twitter.com/mpkDI5wC0B — 90s Football (@90sfootball) September 4, 2021

1996

Гол Кантона в финале Кубка

В сезоне-1995/96 «МЮ» вновь оформил трофейный дубль, но на этот раз победа в Кубке Англии на «Уэмбли» была особенно сладкой, так как «Юнайтед» одолел кровных врагов — «Ливерпуль». Единственный гол забил Кантона красивым ударом с лета.

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1999

Требл

Сезон-1998/99 — великий, неповторимый, исторический. Тот «МЮ» — одна из сильнейших команд за все время существования футбола. Фергюсон создал совершенство: команда и добивалась серьезных результатов, и показывала зрелищную игру, и вообще была всеми любима. Конечно, как и в случае с любым историческим событием, «красным дьяволам» повезло — вряд ли кто-то называл бы финал Лиги чемпионов с «Баварией» легендарным, если бы Тедди Шерингем и Уле Гуннар Сульшер не перевернули матч в добавленное время. «МЮ» выиграл три титула по итогам сезона: Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии. Больше ни один английский клуб такого не добивался.

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Рыцарство

Сейчас кажется, что Алекса Фергюсона с детства называли сэром. На самом деле его посвятили в рыцари только в июне 1999 года — сразу после трофейного хет-трика. Но как же ему идет этот титул!

#OnThisDay in 1999, Sir Alex Ferguson was knighted, shortly after winning the treble ? #MUFC pic.twitter.com/z9UjmRLe94 — UnitedReds (@UnitedRedscom) June 12, 2019

2001

Мысли об уходе

Сезон-2001/02 был переходным для «МЮ». После трех титулов подряд команда финишировала третьей в чемпионате. Сезон складывался так тяжело, что в декабре 2001-го сэр Алекс даже задумался об уходе из клуба в мае. «МЮ» даже стал разрабатывать варианты замены: шотландца могли сменить Арсен Венгер или Свен-Еран Эрикссон. Но семья убедила Фергюсона остаться, и это было верным решением.

Sir Alex Ferguson planned to retire even earlier than 2002 #mufc https://t.co/Gy2MHVm23L pic.twitter.com/aiA9mWY3Fs — Man United News (@ManUtdMEN) March 24, 2016

2003

Бутса в Бекхэма

Не самый позитивный момент карьеры Фергюсона, но точно один из самых известных. В феврале 2003 года «МЮ» вылетел из Кубка Англии после поражения от «Арсенала», и в раздевалке шотландец устроил команде разнос. У той истории много легенд, но сам Фергюсон описывал ситуацию так: «Дэвид был приблизительно в 12 футах от меня. Между нами на полу лежал ряд новых бутс. Дэвид выругался. Я пошел в его направлении, а по дороге пнул бутсу, которая угодила ему прямо над глазом. Конечно, он подскочил и кинулся на меня, но другие игроки его остановили. «Сядь, — сказал я. — Ты позоришь свою команду».

На следующий день фото Бекхэма с подбитой бровью уже разлетелось по всем СМИ, а через несколько месяцев англичанин перешел в «Реал».

? 16 Years Ago Today:



? David Beckham made a mistake leading to a second Arsenal goal.



??? Beckham refused to admit his mistake after the game.



? Sir Alex Ferguson kicked a boot across the changing room hitting Beckham in the face.



? The ultimate hairdryer treatment. pic.twitter.com/0dks6fF7BW — SPORF (@Sporf) February 15, 2019

Покупка Криштиану Роналду

Молодого португальца заметил именно сэр Алекс Фергюсон. А подсказал шотландцу его бывший помощник Карлуш Кейруш. Покупка 18-летнего Криштиану у «Спортинга» за 19 миллионов евро — попадание точно в цель. Фергюсон даже не сомневался в таланте Криштиану и сразу же предложил ему футболку с символическим номером 7. Причем сам Роналду просил 28-й номер, но Фергюсон чуть ли не настоял на «семерке». Остальное — история, которую вы прекрасно знаете.

#OnThisDay in 2003... ?



Man Utd handed Cristiano Ronaldo the #7 shirt ?



History was made. pic.twitter.com/BdCcKr48Nu — GOAL (@goal) August 13, 2021

2004

«Битва в буфете»

«Арсенал» был основным соперником «Манчестер Юнайтед» в большинстве сезонов при Фергюсоне. Конечно, фантастическая победа «канониров» в чемпионате-2003/04 без единого поражения ударила по самолюбию шотландца. Тем более что в сентябре 2003-го «Арсенал» чудом ушел от поражения на «Олд Траффорд» — Руд ван Нистелрой не реализовал пенальти в добавленное время при счете 0:0. Если бы голландец забил, то ни о каких «неуязвимых» сейчас никто бы не знал.

Фергюсону было принципиально остановить Венгера уже в следующем сезоне. Так и произошло: 24 октября 2004 года «МЮ» обрубил 49-матчевую беспроигрышную серию «Арсенала». Матч вызвал широкий резонанс в том числе из-за эпизода после его окончания: Сеск Фабрегас швырнул кусок пиццы в Фергюсона, хотя и не целился в него. Из-за этого игру стали называть «битва в буфете».

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2007

Вызов «Челси»

В 2005-м и 2006-м чемпионат Англии выиграл напичканный деньгами Романа Абрамовича «Челси». После второго титула подряд в стране даже заговорили о гегемонии синих и о сходе великого Фергюсона. Но шотландец принял этот вызов от Жозе Моуринью, которого тогда восхваляли едва ли не все, и переборол его. «МЮ» выиграл чемпионат-2006/07 и вернул себе звание лучшего клуба Англии спустя четыре года — такого длительного перерыва между титулами при Фергюсоне больше не было.

Manchester United 2006/2007.



1st league title in 4 years.



Rooney:

23 goals.

15 assists.



Ronaldo:

23 goals.

21 assists.



What a duo. ??? pic.twitter.com/s4KQ14Qnhd — Old Days Football (@OldDaysFootball) March 5, 2017

2008

Триумф в Москве

При Фергюсоне «Манчестер Юнайтед» всего дважды становился победителем Лиги чемпионов, но оба финала были знаковыми и запоминающимися. В 2008-м в Москве друг с другом впервые играли английские клубы — «МЮ» и «Челси». Матч перешел в серию пенальти, где на мокром газоне «Лужников» поскользнулся Джон Терри. «Юнайтед» выиграл — и на сегодня это последняя победа клуба в Лиге чемпионов.

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2011

Рекорд

В 2011 году «Юнайтед» выиграл 12-й из 13 чемпионских титулов при Фергюсоне, но именно этот сделал «красных дьяволов» лучшим клубом в истории Англии. Шотландец как-то сказал, что хочет «сбросить «Ливерпуль» с его гребаного насеста». Он имел в виду рекорд красных: к 1990 году у них было 18 побед в чемпионатах Англии, а у «МЮ» — всего 7. В 2011-м «Юнайтед» в 19-й раз выиграл чемпионат, а значит, обошел заклятых врагов. Сейчас счет 20:19 в пользу «дьяволов» — «Ливерпуль» до сих пор смотрит на них снизу вверх. И все из-за Фергюсона.

? May 14, 2011



Manchester United clinch their 19th Premier League title, breaking Liverpool's record for the most decorated club in English league football ? pic.twitter.com/huWjytnEsK — B/R Football (@brfootball) May 14, 2020

2013

Ярчайший финал

Далеко не все прощальные матчи запоминаются. Но «Манчестер Юнайтед» с «Вест Бромвичем» сыграли так, чтобы сэр Алекс Фергюсон запомнил заключительную встречу карьеры навсегда. Это был матч последнего тура чемпионата, «Юнайтед» уже гарантировал первое место, поэтому результат значения не имел. Фергюсону устроили мощные овации и живой коридор, а команды забили десять мячей на двоих. Матч завершился со счетом 5:5 — редчайший случай для футбола.

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Фергюсон покинул «МЮ» спустя 26 с половиной лет после назначения. За это время он выиграл больше 30 трофеев, в том числе 13 чемпионских титулов и две Лиги чемпионов. Сегодня величайший тренер празднует юбилей — 80 лет!