Первый матч года в Англии обернулся скандалом. «Сити» обыграл «Арсенал» при спорном судействе
В Англии Новый год не такой значимый праздник, как Рождество, поэтому 1 января уже в 12.30 по местному времени на поле стадиона «Эмирейтс» вышли лучшие команды премьер-лиги прямо сейчас — «Арсенал» и «Манчестер Сити».
«Канониры», выдав четырехматчевую победную серию в АПЛ, взлетели на свое родное четвертое место. Команда Микеля Артеты после поражений в трех стартовых турах чемпионата с общим счетом 0:9 (включая и 0:5 от «Сити») набрала отличный ход, проиграв только три раза в следующих 16 матчах. Недавний капитан и лидер Пьер-Эмерик Обамеянг уже никак не влияет на клуб, а в нападении «Арсенала» игру определяют совершенно другие люди.
О силе и форме «Манчестер Сити» даже не приходится говорить. В премьер-лиге «горожане» не теряли очки уже на протяжении 10 матчей кряду. Даже невероятно сильные конкуренты в виде «Ливерпуля» и «Челси» после пару осечек отстали.
Обязанности главного тренера у лондонцев в этом матче исполнял Альберт Стуйвенберг: Артета сдал положительный тест на ковид. Зато футболисты «Арсенала» были в отличной форме. Из лидеров на скамейке остался только Эмил Смит-Роу, который в трех последних турах выходил на замену и неизменно забивал. Да и в последнем своем матче в старте (против «Манчестер Юнайтед») молодой полузащитник тоже отличился.
Любой состав «Манчестер Сити», включая сегодняшний, можно назвать оптимальным. С первых минут появился даже Жоау Канселу, чей дом недавно ограбили. «Мы все были в шоке от произошедшего. Каждый поддержал Жоау, а он сам сказал, что готов играть», — сказал перед встречей Пеп Гвардиола.
«Сити» начал встречу по-хозяйски. Лидер АПЛ несколько раз мог забить в первые 10 минут, но «Арсеналу» везло. Молодежи «канониров» ситуация на поле не понравилась, и они ринулись менять ход матча. Габриэл Мартинелли, Букайо Сака и Мартин Эдегор раз за разом накручивали лучшую защиту Англии и врывались в штрафную гостей. В одном из эпизодов главный арбитр Стюарт Атуэлл не разглядел нарушения Эдерсона на Эдегоре, а ВАР подтвердил правильность решения — судя по всему, бразильский вратарь сначала все же выбил мяч, а уже потом сбил норвежца.
Команда ученика Гвардиолы Артеты отлично выглядела в прессинге и часто отнимала мяч у «Сити» на их половине поля. На 31-й минуте игры уверенные действия нападения лондонцев наконец-то принесли плоды. Быструю атаку «канониров» и прострел Кирана Тирни точным ударом в правый нижний угол завершил Сака. Этот мяч стал для полузащитника шестым в сезоне. За весь прошлый чемпионат англичанин забил пять голов.
И все же до конца тайма увеличить отрыв «Арсенал» не смог. А после перерыва «Манчестер Сити» очень быстро исправил ситуацию. На 54-й минуте матча Бернарду Силва накрутил Гранита Джаку в штрафной. Швейцарец схватил за майку и повалил на газон полузащитника гостей — судя по повторам, Силва уже терял равновесие и контроль над мячом, так что рвение Джаки было излишним. Рияд Марез ударом с точки не оставил шансов Аарону Расмдэйлу.
В следующие две минуты случились эпизоды, скорее всего, лишившие хозяев шансов на победу. Эмерик Лапорт ошибся, делая скидку своему вратарю, и мяч предательски полетел в пустые ворота. Помогли невероятные рывок и подкат Натана Аке, а на добивании Мартинелли не попал по пустым воротам. Засмотревшийся на повторы момента режиссер трансляции не сразу заметил, как «Арсенал» остался в меньшинстве. Эдерсон быстро ввел мяч в игру длинным пасом на Габриэла Жезуса, но другой Габриэл — защитник «Арсенала» — не дал тому развернуться. Правда, сделал это он с нарушением правил, а у бразильца уже была желтая карточка, полученная за споры двумя минутами ранее.
Вот так за пять минут «Манчестер Сити» перевернул игру. Болельщики на «Эмирейтс» скандировали в адрес арбитров «Сколько они вам заплатили?», намекая на предвзятое судейство.
Однако «Арсенал» даже вдесятером не вжался на свою половину поля. При этом «Сити» никак не мог конвертировать владение мячом в опасные моменты. До и после удара Мареза с пенальти гости ни разу не попали в створ ворот. Так продолжалось до 90+3-й минуты, пока в сутолоке у ворот Рамсдэйла Родри не проткнул мяч в сетку. Офсайд у испанца на повторе не разглядели, а сам он в порыве радости бросился к трибунам с фанатами «Арсенала», что-то крича, и попал под обстрел пластиковыми стаканами и бутылками.
Победа стала одиннадцатой подряд в АПЛ для «горожан». Команда Гвардиолы все дальше от конкурентов, и, кажется, чемпионская интрига живет последние недели.
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