Первый матч года в Англии обернулся скандалом. «Сити» обыграл «Арсенал» при спорном судействе

А забившего победный гол Родри закидали мусором.

В Англии Новый год не такой значимый праздник, как Рождество, поэтому 1 января уже в 12.30 по местному времени на поле стадиона «Эмирейтс» вышли лучшие команды премьер-лиги прямо сейчас — «Арсенал» и «Манчестер Сити».

«Канониры», выдав четырехматчевую победную серию в АПЛ, взлетели на свое родное четвертое место. Команда Микеля Артеты после поражений в трех стартовых турах чемпионата с общим счетом 0:9 (включая и 0:5 от «Сити») набрала отличный ход, проиграв только три раза в следующих 16 матчах. Недавний капитан и лидер Пьер-Эмерик Обамеянг уже никак не влияет на клуб, а в нападении «Арсенала» игру определяют совершенно другие люди.

О силе и форме «Манчестер Сити» даже не приходится говорить. В премьер-лиге «горожане» не теряли очки уже на протяжении 10 матчей кряду. Даже невероятно сильные конкуренты в виде «Ливерпуля» и «Челси» после пару осечек отстали.

Обязанности главного тренера у лондонцев в этом матче исполнял Альберт Стуйвенберг: Артета сдал положительный тест на ковид. Зато футболисты «Арсенала» были в отличной форме. Из лидеров на скамейке остался только Эмил Смит-Роу, который в трех последних турах выходил на замену и неизменно забивал. Да и в последнем своем матче в старте (против «Манчестер Юнайтед») молодой полузащитник тоже отличился.

Любой состав «Манчестер Сити», включая сегодняшний, можно назвать оптимальным. С первых минут появился даже Жоау Канселу, чей дом недавно ограбили. «Мы все были в шоке от произошедшего. Каждый поддержал Жоау, а он сам сказал, что готов играть», — сказал перед встречей Пеп Гвардиола.

Full statement from Joao Cancelo: pic.twitter.com/v3MW6szUwo — City Xtra (@City_Xtra) December 30, 2021

«Сити» начал встречу по-хозяйски. Лидер АПЛ несколько раз мог забить в первые 10 минут, но «Арсеналу» везло. Молодежи «канониров» ситуация на поле не понравилась, и они ринулись менять ход матча. Габриэл Мартинелли, Букайо Сака и Мартин Эдегор раз за разом накручивали лучшую защиту Англии и врывались в штрафную гостей. В одном из эпизодов главный арбитр Стюарт Атуэлл не разглядел нарушения Эдерсона на Эдегоре, а ВАР подтвердил правильность решения — судя по всему, бразильский вратарь сначала все же выбил мяч, а уже потом сбил норвежца.

Команда ученика Гвардиолы Артеты отлично выглядела в прессинге и часто отнимала мяч у «Сити» на их половине поля. На 31-й минуте игры уверенные действия нападения лондонцев наконец-то принесли плоды. Быструю атаку «канониров» и прострел Кирана Тирни точным ударом в правый нижний угол завершил Сака. Этот мяч стал для полузащитника шестым в сезоне. За весь прошлый чемпионат англичанин забил пять голов.

И все же до конца тайма увеличить отрыв «Арсенал» не смог. А после перерыва «Манчестер Сити» очень быстро исправил ситуацию. На 54-й минуте матча Бернарду Силва накрутил Гранита Джаку в штрафной. Швейцарец схватил за майку и повалил на газон полузащитника гостей — судя по повторам, Силва уже терял равновесие и контроль над мячом, так что рвение Джаки было излишним. Рияд Марез ударом с точки не оставил шансов Аарону Расмдэйлу.

В следующие две минуты случились эпизоды, скорее всего, лишившие хозяев шансов на победу. Эмерик Лапорт ошибся, делая скидку своему вратарю, и мяч предательски полетел в пустые ворота. Помогли невероятные рывок и подкат Натана Аке, а на добивании Мартинелли не попал по пустым воротам. Засмотревшийся на повторы момента режиссер трансляции не сразу заметил, как «Арсенал» остался в меньшинстве. Эдерсон быстро ввел мяч в игру длинным пасом на Габриэла Жезуса, но другой Габриэл — защитник «Арсенала» — не дал тому развернуться. Правда, сделал это он с нарушением правил, а у бразильца уже была желтая карточка, полученная за споры двумя минутами ранее.

Вот так за пять минут «Манчестер Сити» перевернул игру. Болельщики на «Эмирейтс» скандировали в адрес арбитров «Сколько они вам заплатили?», намекая на предвзятое судейство.

Однако «Арсенал» даже вдесятером не вжался на свою половину поля. При этом «Сити» никак не мог конвертировать владение мячом в опасные моменты. До и после удара Мареза с пенальти гости ни разу не попали в створ ворот. Так продолжалось до 90+3-й минуты, пока в сутолоке у ворот Рамсдэйла Родри не проткнул мяч в сетку. Офсайд у испанца на повторе не разглядели, а сам он в порыве радости бросился к трибунам с фанатами «Арсенала», что-то крича, и попал под обстрел пластиковыми стаканами и бутылками.

??? | NEW: Rodri's celebration in front of Arsenal fans pic.twitter.com/DNkc5HmiIl — Football For All (@FootballlForAll) January 1, 2022

Toilet rolls and bottles thrown by Arsenal fans as Rodri leads City celebrations in front of them after what could be an injury time winner



City turned it around to lead 2-1 #ARSMCI pic.twitter.com/SSXtfsOSYG — Rob Harris (@RobHarris) January 1, 2022

Победа стала одиннадцатой подряд в АПЛ для «горожан». Команда Гвардиолы все дальше от конкурентов, и, кажется, чемпионская интрига живет последние недели.