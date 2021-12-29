Букмекерские конторы на iOS (iPhone и iPad)

Делать ставки с мобильного телефона стало еще проще .

Клиенты букмекерских контор сначала отказались от ППС и стали чаще ставить в онлайне. Сейчас игроки переходят от сайтов к мобильным приложениям. Все больше бетторов играют через программы для мобильных устройств. В этой статье мы расскажем, как делать ставки на спорт с айфона.

Ставить на спорт с телефона можно независимо от времени и места, не отрываясь от других дел. Поэтому каждый крупный букмекер имеет официальное приложение для двух популярных мировых мобильных платформ: iOS и Android.

Операционная система iOS устанавливается на мобильных гаджетах iPhone и iPad от компании Apple. Приложения для ставок на айфоне удобны за счет быстродействия и работоспособности. В отличие от мобильных сайтов они адаптированы для работы на конкретной ОС.

Предлагаем разобраться в работе букмекерских утилит на iOS на примере БЕТСИТИ и определить лучшее приложение для ставок на айфоне.

Приложение для ставок БЕТСИТИ. Фото БЕТСИТИ

Как скачать мобильные приложения для ставок на спорт

В отличие от Google компания Apple не препятствует распространению букмекерских продуктов.

Пользователи iOS могут скачать приложение на айфон для ставок на спорт через AppStore — официальный магазин приложений компании Apple.

Для этого необходимо открыть AppStore и ввести название в поисковой строке. Например — «БЕТСИТИ». После нажмите «установить», и через несколько секунд на вашем устройстве появится удобное приложение для ставок на спорт.

Скачать приложение для ставок можно через официальный сайт букмекера. Рассмотрим этот вариант на примере букмекерской компании БЕТСИТИ. На главной странице нажмите кнопку «приложения БЕТСИТИ» в верхней части экрана. В открывшемся разделе выбрать «загрузить в AppStore», после чего вы будете перенаправлены на нужную страницу в магазине.

Приложение для ставок БЕТСИТИ. Фото БЕТСИТИ

Если зайти на мобильную страницу букмекера с гаджета на iOS, то система автоматически предложит установить подходящую программу.

Преимущества мобильного приложения для iOS

Функциональность мобильных приложений на iOS выше, чем у мобильной версии страницы. Основные преимущества:

· быстродействие;

· прямые трансляции лучших матчей;

· разнообразие настроек личного кабинета;

· удобное отображение статистики.

Интерфейс мобильных приложений для ставок соответствует полной версии сайта. Он понятен и прост в обращении.

Безопасность

iOS гарантирует безопасность пользователям. Компания Apple распространяет все приложения только через официальный магазин.

Через мобильное приложение вы можете пополнять счет или выводить с него средства. Ранее такие функции в утилитах были урезаны, но сейчас программа дает доступ ко всем функциям букмекера.

Поэтому ввод и вывод средств в приложении доступен в полном объеме, и это безопасно.

Бонусы при скачивании

Букмекеры стремятся привлекать игроков при помощи бонусов и акций. Однако не каждая компания поощряет пользователей за скачивание мобильного приложения.

Например, букмекерская компания БЕТСИТИ дарит новым клиентам до трех фрибетов по 500 рублей без депозита за регистрацию в мобильном приложении.

Приложение для ставок БЕТСИТИ. Фото БЕТСИТИ

Версии айфона и приложения

У приложения есть параметры совместимости. Программа БЕТСИТИ работает на операционной системе iOS 11.0 или новее.

Отличия линии

Некоторые игроки задаются вопросом: есть ли различия в коэффициентах между приложением и сайтом? Разницы нет — ни в котировках, ни в росписи событий.

Техподдержка

Легальные букмекеры стремятся создать максимально комфортные условия для игроков. Поэтому создают разные каналы связи с технической поддержкой. Среди них лайв-чат в мобильном приложении, телефон горячей линии, чаты в мессенджерах.

Заключение

Играть через приложение удобно благодаря доступности и функциональности. Делать ставки через программу на iOS безопасно, все утилиты распространяются только через AppStore и проходят проверку.

Если любите делать ставки на спорт, не надо бояться скачивать мобильное приложение БК. Тогда вы сможете делать ставки на киберспорт, футбол, теннис, хоккей, баскетбол и другие дисциплины в любое время и в любом месте.