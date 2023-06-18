Лучшее лето России: победа над голландцами, феерия Аршавина и полуфинал Евро

Наш сказочный июнь 2008-го.

Сборная России на чемпионате Европы в Австрии и Швейцарии впервые вышла из группы крупного турнира и затем финишировала в четверке лучших. Россияне на пути в плей-офф победили Грецию и Швецию, в четвертьфинале против Нидерландов сыграли один из лучших матчей в истории и разделили бронзу с Турцией после второго крупного поражения от Испании.

Сергей Семак (№11) и Роман Широков пытаются остановить Давида Вилью (№7) в штрафной Игоря Акинфеева в матче России и Испании (1:4) в Инсбруке 10 июня 2008 года. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Россия — Испания — 1:4

«Сила есть, ума не надо» — шапка «СЭ» о старте России на Евро-2008. Гус Хиддинк после интенсивных 15-дневных сборов заявил: команда готова физически, психологически и тактически, не будет действовать трусливо и способна играть в привлекательный футбол. Россияне против одного из фаворитов турнира выдали большой объем движения и чаще владели мячом, испанцы после нервного начала показали превосходство в мастерстве и реализации моментов.

Один из шансов при счете 0:1 закончился попаданием Зырянова в штангу, Павлюченко забил только в концовке при розыгрыше углового со скидкой Широкова. Переведенный в защиту Жирков на левом фланге начал свой сильный турнир и доставил много неприятностей Серхио Рамосу, но команда в целом выглядела не слишком изобретательно в атаке, а в обороне — очень ненадежно. Испанская полузащита с Иньестой создала немало остроты, Фернандо Торрес переигрывал Колодина, а Широков не успевал за Вильей. Хиддинк после матча сказал: такие ошибки совершают только школьники.

Сборная перед Евро перестроилась на схему с четырьмя защитниками после яркой весны Широкова с «Зенитом» в Кубке УЕФА, против испанцев все закончилось хет-триком Вильи и знаменитой фразой Виктора Гусева. «Но так нельзя, нет. Роман Широков — это не уровень сборной. Прости, пожалуйста, прости, пожалуйста, Роман», — сказал комментатор об игре хавбека в защите. Еще один мем — пас Адамова на тренера из центра поля в техническую зону при выходе в атаку. «Куда это? Гусу Хиддинку? Спасибо за приглашение в сборную?» — отреагировал Гусев в прямом эфире.

«Если взглянуть на процент владения мячом, то может создаться впечатление, что мы контролировали игру. Но ее можно «контролировать» все 90 минут и проиграть так, как мы сегодня, — 1:4. При реализации моментов доходило до смешного — не получалось забить с трех метров. А в обороне передо мною временами вообще была пустота. Какие могут быть слова, когда двое испанских форвардов легко переигрывают в нашей штрафной четверых защитников? Перекидывают мяч друг другу, как на тренировке, и забивают гол. Если мы не хотим улететь домой первым самолетом, придется многое менять», — сказал Акинфеев с намерением исправиться и оправдать ожидания болельщиков.

Сергей Семак (№11) выполняет голевую передачу на Константина Зырянова в матче России и Греции (1:0) в Зальцбурге 14 июня 2008 года. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Россия — Греция — 1:0

Хиддинк и его команда показали, что эта сборная на самом деле умеет играть в футбол. Голландец зарядил футболистов уверенностью: две победы — и выйдем из группы. Тренер пересобрал пару центральных защитников — Игнашевич вместе с Колодиным, свернул один из экспериментов с Сычевым на правом фланге полузащиты. В матче с чемпионами Европы-2004 все решил один мяч после получаса игры, ключевую роль в комбинации исполнил Семак. Полузащитник пропустил весь отборочный цикл и стал капитаном перед Евро, с ним в игре появился нужный баланс. В голевой атаке Семак опередил вратаря Никополидиса после перевода Билялетдинова, ударом через себя от границы поля сделал пас на Зырянова.

«Я понимал, что мяч уйдет к дальней штанге, а когда настиг его, других способов продлить атаку не было. Знал, что за спиной есть наши игроки, но сказать, что делал выверенную голевую передачу, было бы большим преувеличением. Неплохая игра, конечно, но забивать надо было больше. Главное, надежнее действовали в обороне. Был матч на вылет, за выживание, отступать было некуда. Мы ничего в своем режиме не меняли. Тем более что и матч с Испанией, особенно первый тайм, провели неплохо, но все свели на нет собственными грубыми ошибками», — сказал Семак с благодарностью болельщикам за поддержку.

Константин Зырянов (№17), Андрей Аршавин (№10) и Роман Павлюченко празднуют гол в матче России и Швеции (2:0) в Инсбруке 18 июня 2008 года. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Россия — Швеция — 2:0

«Дождались!!!» — шапка «СЭ» о решающем матче сборной в группе. Для выхода в плей-офф россиян устраивала только победа — Хиддинк, Аршавин и другие называли это плюсом. Андрей вернулся в состав после дисквалификации за удаление в Андорре из-за несдержанности в последней игре едва не проваленного отборочного цикла. Появление яркого форварда стало еще одним важным фактором преображения: команда играла быстро, остро и привлекательно. Анюков и Жирков отметились двумя передачами, Павлюченко и Аршавин — голами, Акинфеев — очередными спасениями в ключевые моменты. Еще несколько упущенных шансов экс-капитан пообещал использовать как запас на будущее. Шведы были впечатлены: Хенрик Ларссон увидел в исполнении соперника типично голландский футбол, выступавший с травмой Ибрагимович на вопрос о лучшем у россиян выбрал поставившего топ-игру Хиддинка.

«Это был блестящий матч! Мы добились победы, показав красивый и конструктивный футбол. Я безумно счастлив, что наша работа не пропала даром. Можем отпраздновать решение первой локальной задачи: сборная России вышла в плей-офф. Мы считались аутсайдерами группы, но итоговое распределение мест вполне можно назвать справедливым. С каждой игрой мы все лучше. Сборная действует быстрее, интереснее. К любой большой цели надо идти шаг за шагом», — сказал Хиддинк с гордостью за сыгравшую по-взрослому команду.

Андрей Аршавин (№10) выполняет голевую передачу на Дмитрия Торбинского в матче России и Нидерландов (3:1) в Базеле 21 июня 2008 года. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Россия — Нидерланды — 3:1

Этот матч вечером 21 июня в Базеле стал самым важным и ярким в истории сборной России. Голландцы в своей группе расправились с чемпионами и вице-чемпионами мира Италией и Францией, неосновным составом оформили третью победу — над Румынией. Аршавин перед четвертьфиналом считал, что с любым другим соперником шансов было бы больше. Хиддинк выразил готовность стать предателем родины и пообещал голландским соотечественникам продлить удовольствие для всей России.

Россия провела доминирующую игру, постоянно создавала моменты и повела в начале второго тайма после комбинации Аршавина, Семака и Павлюченко. «Оранжевые» ушли от поражения в основное время с помощью очередных стандарта и подачи, но были фактически уничтожены в овертайме. Судья Михел принял два спорных решения с отменой удаления Колодина и неназначением пенальти на Жиркове. Аршавин очередным смещением и невероятным забросом по линии ворот создал гол для Торбинского и затем забил с рикошетом в «домик» ван дер Сару после ввода аута Анюковым (защитнику мяч передал тренер).

Хайлайты того матча — не только голы, а еще — гениальные решения Аршавина и его слезы после игры, завал футболистов при праздновании победного мяча и танец Хиддинка в обнимку с Игорем Корнеевым. Гус не только попал в объятия команды, но и помирил Акинфеева с Игнашевичем после их стычки в дополнительное время. Особенный момент — тренер и легенда голландцев Марко ван Бастена зашел в раздевалку россиян с поздравлениями для «одной из лучших команд мира». В России тем вечером начались масштабные народные гулянья до утра.

Историей стал комментарий на ТВ Георгия Черданцева с теми самыми фразами: «Колодин! Пушка страшная у него», «Колодин! Добрый вечер!», «Кроме как со штрафного не можете же ничего забить. Голландцы, тоже мне...», «Обошел как дерево. Пенальти! Ставь, ставь пенальти! Не имеешь права ты так делать! Ты что ж, издеваешься?!», «Ну-ка сам, можешь все! Ведь может же! Ну это гений! Я сейчас закончу вообще все! Вы видели это?! Вы это видели?! Видели, что сделал Аршавин?! Гениальный гол сборной России! Только, пожалуйста, не громите окрестности, не покалечьтесь, ради бога, празднуя это!»

«Это большое счастье для меня, моей команды, моих близких, всей России. Честно, мало что могу [сейчас] сказать, просто знаю, что мы выиграли сегодня, — и все. Было тяжело играть, но в принципе это не должно никого волновать. Главное, что мы победили. Честно, тоже ожидал от Голландии, что она [в дополнительное время] будет играть в тот же агрессивный футбол. Но показалось, что у голландцев закончились силы раньше, чем у нас, — и один очень хороший тренер обыграл одиннадцать талантливых голландцев. А под руководством очень мудрого тренера они [одиннадцать талантливых россиян] играют совсем в другой футбол», — сказал Аршавин после матча и все еще с трудом сдерживал эмоции.

Гус Хиддинк и игроки после матча России и Испании (0:3) в Вене 26 июня 2008 года. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Россия — Испания — 0:3

«Не будем грустить. У нас бронза — для начала» — шапка «СЭ» после проигранного полуфинала. Чемпионат Европы все же закончился раньше, чем хотелось сборной и ее болельщикам. Хиддинк не скрывал: в начале работы в России не верил, что команда сможет играть в такой футбол, как с голландцами, но теперь рассчитывал на большее. Один из лучших игроков турнира Акинфеев говорил предельно прямо: такого шанса выиграть Евро может больше не представиться. У Аршавина, Жиркова, Павлюченко и компании не хватило сил на новую феерию. Вторая встреча с невероятной командой Луиса Арагонеса на Евро-2008 после безголевого первого тайма снова закончилась разгромным поражением, теперь еще более обидным. Иньеста, Хави, Фабрегас и компания измотали и закружили своими атаками. Испания красиво вышла в финал с Германией и открыла свой чемпионский цикл.

«Мы уступили очень сильному сопернику. Испанцы полностью заслужили победу, показав во втором тайме великолепный футбол. При этом хочу заметить, что около часа мы боролись с ними на равных. Увы, потом допустили слишком много ошибок. На таком уровне за это жестоко наказывают. Думаю, мы можем гордиться тем, чего достигли. Третье место — блестящий результат», — сказал Хиддинк сразу после полуфинала о выступлении в Австрии и Швейцарии, а после возвращения и торжественной встречи в России назвал своим главным чувством гордость за парней.

***

Это был сказочный и при этом совершенно реальный чемпионат Европы для нашей сборной. В 2008-м россияне собирали значимые победы в разных видах спорта, футболисты постарались не отстать от хоккеистов и других чемпионов. Во время турнира Гус Хиддинк обстоятельно общался с прессой и отвечал на вопросы читателей «СЭ», второй вратарь команды Вячеслав Малафеев и экс-капитан сборной Валерий Карпин вели колонки вместе с другими топ-экспертами. Больше материалов о тот самом Евро-2008 — в нашем архиве.