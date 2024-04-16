«Ливерпуль» и «Арсенал» проиграли. В лидерах снова «Сити». Денис Казанский в своей авторской рубрике предвкушает непредсказуемый финиш чемпионата Англии.

14 апреля 1929 года в одном из самых красивых мест Европы, княжестве Монако, перекрыли все улицы, поставили трибуны и мешки с песком на случай больших проблем.

В этот день сбылась мечта табачного магната Антони Ногеса. В Монако провели первое в истории «Гран-при». 16 гонщиков сражались за солидные 100 тысяч франков. Сто кругов дистанции за четыре часа первым проехал британец Уильям Гровер на «Бугатти». Соперники не могли вписаться в узкие траектории улиц, врезались и сходили с дистанции. Лишь румын Жорж Буряну и немец Руди Караччиола на «Мерседесе» держались до последнего, но небольшие детали на дозаправках стоили им гонки и первого места. На финише британец первым увидел клетчатый флаг, еще одно изобретение Антони Ногеса, и забрал титул.

Спустя ровно 95 лет футбольная гонка трех команд в Англии дошла до своих пит-стопов. «Сити» пулей вылетел с «дозаправки и смены резины» после еврокубков. А механики «Арсенала» и «Ливерпуля» ошиблись и упустили время. Теперь им догонять лидера и глотать пыль из-под его колес.

К моменту своего выхода на домашний стадион «Арсенал» знал, что «Сити» буднично, немного позевывая, обыграл «Лутон». Команда из пригорода Лондона сняла шляпу сразу же, забив в свои ворота на 2-й минуте. У «Манчестера» в среду «Реал» — дело куда масштабней, чем аутсайдер чемпионата. «Надо радоваться, не надо напрягаться» — слова Пепа Гвардиолы вполне могли быть такими перед матчем и после него. 5:1 как градус удовольствия.

Это ладно. Без новостей. Но вот то, что «Ливерпуль» проиграет дома «Кристал Пэлас», Артета и компания явно не ожидали. Да чего уж, такого не ждал никто. Пощечина от «Аталанты» в Лиге Европы (0:3) была обидной и болезненной. Но красные выбирались и не из такой трясины. Вспомните «Барселону».

Сменить оптику на домашний матч — то, что Клопп умеет делать. Тем более last dance* приближается к поклону, и хотелось бы что-то выиграть. Надо уходить красиво.

Фото Reuters

Намеки на проблемы в игре были. 17 декабря — последний день в текущем сезоне, когда на «Энфилде» гостевая команда не забила. Это был «Манчестер Юнайтед». С той поры сухих матчей «Ливерпуль» не видел. Громадное количество загубленных моментов — это автограф команды Клоппа-2024. Все легло в одну корзину, и красные проиграли второй матч в премьер-лиге перед своей публикой за семь лет.

Поражение в футболе обычная вещь, такое случается, оно никогда не бывает вовремя.

Но здесь — просто удар. За несколько дней «Ливерпуль», ведущий в гонке и стремящийся к европейскому трофею, растерял все. Перед началом сезона представить, что красные будут так высоко в чемпионате и претендовать на титул, можно было с трудом. Клопп выжимает максимум из этого состава, может, даже слишком. Кажется, что «Ливерпуль» столкнулся с реальностью. Много молодых лиц, Нуньес и Диас — это не Мане и Фирмино, возможности скамейки не такие, как у «Арсенала» и «Сити».

Все эти проблемы всплывают в самый сложный месяц футбольного календаря — в апреле. Развязка в Европе и Англии, когда нет возможности писать в черновик.

Это понимает и Артета.

Тяжелейшая игра с «Баварией» (2:2) могла немного, но сбить прицел на домашнюю игру с «Астон Виллой». У бирмингемцев тоже были европейские приключения. «Лилль» крови попил (2:1), и пропущенный в концовке матча мяч — как намек на континентальные сложности.

У соперника нет основной связки в центре поля (Камара и Дуглас Луис) — может появиться ощущение прогулки тенистым парком вместо большой игры с четвертой командой чемпионата. Тем более часами раньше настроение поднял «Кристал Пэлас».

После первого тайма сомнения в победе «Арсенала» возникали едва ли. «Канониры» были очень хороши. Быть может, это почувствовали и сами игроки. Дожмем. «Астон Вилла»? Да, но мы-то «Арсенал».

Но чистого класса в такой ситуации не хватит. Артета столкнулся с одним из самых сложных тренеров Европы. И самым злым.

Унаи Эмери никогда не воспринимался топ-клубами всерьез. Посмотрите на ситуацию сейчас. «Ливерпуль» ищет нового тренера, «Бавария» и «Барселона», вероятен вариант поиска «Челси». Хотя бы в одном списке мелькает испанец? Нет. На него всегда смотрят как на тренера команд «топ под топ». Это не может сделать тебя добрее, может сделать сильней. А тут еще и «Арсенал». Эмери проиграл «канонирам» только одну из семи последних встреч. У него свои счеты. Как и в «Спартаке» когда-то. Он оказался в этом клубе один на один с большими ожиданиями и отсутствием времени и доверия.

Свою месть он держал в морозилке. И подал обжигающе холодной во втором тайме.

Фото Reuters

Справедливые два мяча за три минуты нокаутировали «Арсенал». Зрители не верили, что в добавленное время лондонцы, как это обычно делают, перевернут игру, и стадион опустел на глазах. Это больно.

Потому что все понимают, с кем имеют дело.

Джейми Рэднапп, английский эксперт, ярко нарисовал этот вечер Гвардиолы, как будто сам был рядом с ним в Манчестере: «Он только что открыл бутылку хорошего красного испанского вина, достал сигару и слушает Oasis**. Он не может в это поверить».

«Сити» свое не отпустит. Так говорит история. Но у футбола свои капризы. Между Гвардиолой и связкой Артета — Клопп всего 2 очка за 6 туров до конца.

У Пепа как будто забот в домашнем чемпионате не хватает, так еще и полуфинал Кубка Англии, плюс мадридский «Реал». Это удар по энергии и настроению (смотря какой путь они получат). К играм в чемпионате «Сити» вернется только 25-го числа. «Арсенал» к этому времени сыграет два матча («Вулверхэмптон» и «Челси»). «Ливерпуль» тоже («Фулхэм и «Эвертон»). Представьте, что оба набирают шесть очков, — вот оно и давление мощным атмосферным столбом. К тому же у «Сити» в предпоследнем туре — «шпоры»! Это вечные проблемы Гвардиолы. Недавно была победа в Кубке. Но в чемпионате Пеп обыграл «Тоттенхэм» в Лондоне... в год чемпионата мира в России. С той поры мучился, долго, даже банально не забивая.

У претендентов, разумеется, в эти шесть туров тоже будет достаточно поводов для предматчевой рефлексии «...или право имею?». «Арсеналу» играть в красной половине Манчестера и на выезде со своим историческим соперником «Тоттенхэмом».

А «Ливерпулю» ехать в Бирмингем к Унаи Эмери, в гости совсем не к сказке. Это тоже предпоследний день чемпионата.

Может ли «Сити» потерять очки? Конечно. Могут ли «Арсенал» и «Ливерпуль» выиграть все оставшиеся матчи? Вот тут сомнений больше. Но кто мог предположить, что 14 апреля станет днем «вечеринки у Пепа»? А вдруг это был последний повод?

Гонка получила лидера. Но до клетчатого флага еще достаточно шпилек и шикан. В английском футболе, как на трассе в Монте-Карло, ты можешь быть уверен только в непредсказуемости финала.

* Последний танец (англ.).

** Британская рок-группа из Манчестера.

Оставшиеся матчи «Манчестер Сити»

25 апреля. «Брайтон» (г)

28 апреля. «Ноттингем Форест» (г)

4 мая. «Вулверхэмптон» (д)

11 мая. «Фулхэм» (г)

14 мая. «Тоттенхэм» (г)

19 мая. «Вест Хэм» (д)



Оставшиеся матчи «Арсенала»

20 апреля. «Вулверхэмптон» (г)

23 апреля. «Челси» (д)

28 апреля. «Тоттенхэм» (г)

4 мая. «Борнмут» (д)

12 мая. «Манчестер Юнайтед» (г)

19 мая. «Эвертон» (д)



Оставшиеся матчи «Ливерпуля»

21 апреля. «Фулхэм» (г)

24 апреля. «Эвертон» (г)

27 апреля. «Вест Хэм» (г)

5 мая. «Тоттенхэм» (д)

13 мая. «Астон Вилла» (г)

19 мая. «Вулверхэмптон» (д)