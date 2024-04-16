Футбол
Англия
Новости Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 00:00

Вечеринка у Гвардиолы. Колонка Казанского — о чемпионской гонке в АПЛ

«Манчестер Сити» вернулся на первое место в АПЛ
Денис Казанский
Колумнист
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
«Ливерпуль» и «Арсенал» проиграли. В лидерах снова «Сити». Денис Казанский в своей авторской рубрике предвкушает непредсказуемый финиш чемпионата Англии.

14 апреля 1929 года в одном из самых красивых мест Европы, княжестве Монако, перекрыли все улицы, поставили трибуны и мешки с песком на случай больших проблем.

В этот день сбылась мечта табачного магната Антони Ногеса. В Монако провели первое в истории «Гран-при». 16 гонщиков сражались за солидные 100 тысяч франков. Сто кругов дистанции за четыре часа первым проехал британец Уильям Гровер на «Бугатти». Соперники не могли вписаться в узкие траектории улиц, врезались и сходили с дистанции. Лишь румын Жорж Буряну и немец Руди Караччиола на «Мерседесе» держались до последнего, но небольшие детали на дозаправках стоили им гонки и первого места. На финише британец первым увидел клетчатый флаг, еще одно изобретение Антони Ногеса, и забрал титул.

Спустя ровно 95 лет футбольная гонка трех команд в Англии дошла до своих пит-стопов. «Сити» пулей вылетел с «дозаправки и смены резины» после еврокубков. А механики «Арсенала» и «Ливерпуля» ошиблись и упустили время. Теперь им догонять лидера и глотать пыль из-под его колес.

Микель Артета, Хосеп Гвардиола и&nbsp;Юрген Клопп. Вероятность победы «Манчестер Сити» в АПЛ — 70 процентов! Почему не верят в «Арсенал» и «Ливерпуль»?

К моменту своего выхода на домашний стадион «Арсенал» знал, что «Сити» буднично, немного позевывая, обыграл «Лутон». Команда из пригорода Лондона сняла шляпу сразу же, забив в свои ворота на 2-й минуте. У «Манчестера» в среду «Реал» — дело куда масштабней, чем аутсайдер чемпионата. «Надо радоваться, не надо напрягаться» — слова Пепа Гвардиолы вполне могли быть такими перед матчем и после него. 5:1 как градус удовольствия.

Это ладно. Без новостей. Но вот то, что «Ливерпуль» проиграет дома «Кристал Пэлас», Артета и компания явно не ожидали. Да чего уж, такого не ждал никто. Пощечина от «Аталанты» в Лиге Европы (0:3) была обидной и болезненной. Но красные выбирались и не из такой трясины. Вспомните «Барселону».

Сменить оптику на домашний матч — то, что Клопп умеет делать. Тем более last dance* приближается к поклону, и хотелось бы что-то выиграть. Надо уходить красиво.

Фото Reuters

Намеки на проблемы в игре были. 17 декабря — последний день в текущем сезоне, когда на «Энфилде» гостевая команда не забила. Это был «Манчестер Юнайтед». С той поры сухих матчей «Ливерпуль» не видел. Громадное количество загубленных моментов — это автограф команды Клоппа-2024. Все легло в одну корзину, и красные проиграли второй матч в премьер-лиге перед своей публикой за семь лет.

Поражение в футболе обычная вещь, такое случается, оно никогда не бывает вовремя.

Но здесь — просто удар. За несколько дней «Ливерпуль», ведущий в гонке и стремящийся к европейскому трофею, растерял все. Перед началом сезона представить, что красные будут так высоко в чемпионате и претендовать на титул, можно было с трудом. Клопп выжимает максимум из этого состава, может, даже слишком. Кажется, что «Ливерпуль» столкнулся с реальностью. Много молодых лиц, Нуньес и Диас — это не Мане и Фирмино, возможности скамейки не такие, как у «Арсенала» и «Сити».

Все эти проблемы всплывают в самый сложный месяц футбольного календаря — в апреле. Развязка в Европе и Англии, когда нет возможности писать в черновик.

Это понимает и Артета.

&laquo;Байер&raquo; стал чемпионом Германии. «Ливерпуль» и «Арсенал» дарят титул Гвардиоле, золотой матч «Байера», сердечный приступ игрока «Ромы»

Тяжелейшая игра с «Баварией» (2:2) могла немного, но сбить прицел на домашнюю игру с «Астон Виллой». У бирмингемцев тоже были европейские приключения. «Лилль» крови попил (2:1), и пропущенный в концовке матча мяч — как намек на континентальные сложности.

У соперника нет основной связки в центре поля (Камара и Дуглас Луис) — может появиться ощущение прогулки тенистым парком вместо большой игры с четвертой командой чемпионата. Тем более часами раньше настроение поднял «Кристал Пэлас».

После первого тайма сомнения в победе «Арсенала» возникали едва ли. «Канониры» были очень хороши. Быть может, это почувствовали и сами игроки. Дожмем. «Астон Вилла»? Да, но мы-то «Арсенал».

Но чистого класса в такой ситуации не хватит. Артета столкнулся с одним из самых сложных тренеров Европы. И самым злым.

Унаи Эмери никогда не воспринимался топ-клубами всерьез. Посмотрите на ситуацию сейчас. «Ливерпуль» ищет нового тренера, «Бавария» и «Барселона», вероятен вариант поиска «Челси». Хотя бы в одном списке мелькает испанец? Нет. На него всегда смотрят как на тренера команд «топ под топ». Это не может сделать тебя добрее, может сделать сильней. А тут еще и «Арсенал». Эмери проиграл «канонирам» только одну из семи последних встреч. У него свои счеты. Как и в «Спартаке» когда-то. Он оказался в этом клубе один на один с большими ожиданиями и отсутствием времени и доверия.

Свою месть он держал в морозилке. И подал обжигающе холодной во втором тайме.

Фото Reuters

Справедливые два мяча за три минуты нокаутировали «Арсенал». Зрители не верили, что в добавленное время лондонцы, как это обычно делают, перевернут игру, и стадион опустел на глазах. Это больно.

Потому что все понимают, с кем имеют дело.

Джейми Рэднапп, английский эксперт, ярко нарисовал этот вечер Гвардиолы, как будто сам был рядом с ним в Манчестере: «Он только что открыл бутылку хорошего красного испанского вина, достал сигару и слушает Oasis**. Он не может в это поверить».

«Сити» свое не отпустит. Так говорит история. Но у футбола свои капризы. Между Гвардиолой и связкой Артета — Клопп всего 2 очка за 6 туров до конца.

У Пепа как будто забот в домашнем чемпионате не хватает, так еще и полуфинал Кубка Англии, плюс мадридский «Реал». Это удар по энергии и настроению (смотря какой путь они получат). К играм в чемпионате «Сити» вернется только 25-го числа. «Арсенал» к этому времени сыграет два матча («Вулверхэмптон» и «Челси»). «Ливерпуль» тоже («Фулхэм и «Эвертон»). Представьте, что оба набирают шесть очков, — вот оно и давление мощным атмосферным столбом. К тому же у «Сити» в предпоследнем туре — «шпоры»! Это вечные проблемы Гвардиолы. Недавно была победа в Кубке. Но в чемпионате Пеп обыграл «Тоттенхэм» в Лондоне... в год чемпионата мира в России. С той поры мучился, долго, даже банально не забивая.

Фил Фоден празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;. Старина Пеп и Маленький принц. Колонка Казанского с манчестерским акцентом

У претендентов, разумеется, в эти шесть туров тоже будет достаточно поводов для предматчевой рефлексии «...или право имею?». «Арсеналу» играть в красной половине Манчестера и на выезде со своим историческим соперником «Тоттенхэмом».

А «Ливерпулю» ехать в Бирмингем к Унаи Эмери, в гости совсем не к сказке. Это тоже предпоследний день чемпионата.

Может ли «Сити» потерять очки? Конечно. Могут ли «Арсенал» и «Ливерпуль» выиграть все оставшиеся матчи? Вот тут сомнений больше. Но кто мог предположить, что 14 апреля станет днем «вечеринки у Пепа»? А вдруг это был последний повод?

Гонка получила лидера. Но до клетчатого флага еще достаточно шпилек и шикан. В английском футболе, как на трассе в Монте-Карло, ты можешь быть уверен только в непредсказуемости финала.

* Последний танец (англ.).

** Британская рок-группа из Манчестера.

Оставшиеся матчи «Манчестер Сити»
25 апреля. «Брайтон» (г)
28 апреля. «Ноттингем Форест» (г)
4 мая. «Вулверхэмптон» (д)
11 мая. «Фулхэм» (г)
14 мая. «Тоттенхэм» (г)
19 мая. «Вест Хэм» (д)

Оставшиеся матчи «Арсенала»
20 апреля. «Вулверхэмптон» (г)
23 апреля. «Челси» (д)
28 апреля. «Тоттенхэм» (г)
4 мая. «Борнмут» (д)
12 мая. «Манчестер Юнайтед» (г)
19 мая. «Эвертон» (д)

Оставшиеся матчи «Ливерпуля»
21 апреля. «Фулхэм» (г)
24 апреля. «Эвертон» (г)
27 апреля. «Вест Хэм» (г)
5 мая. «Тоттенхэм» (д)
13 мая. «Астон Вилла» (г)
19 мая. «Вулверхэмптон» (д)

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Сити
2
1
Читайте также
Никита Волков стал русским Серканом Болатом
L`Equipe: Неймар приходил пьяным на тренировки «ПСЖ»
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Лутфуллои обжаловал свой арест
Магнитогорск - в финале Кубка Гагарина! Что случилось в матче «Металлург» - «Автомобилист»  
Автоэксперт назвал лучшие семейные авто за 800 тыс. рублей
Подполье сообщило об ударе ВС РФ по французским наемникам в Славянске
Популярное видео
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Алавес» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
«Жирона» — «Бетис»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Лас-Пальмас»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вероятность победы «Манчестер Сити» в АПЛ — 70 процентов! Почему не верят в «Арсенал» и «Ливерпуль»?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 32 22 7 3 76-32 73
2
 Арсенал 32 22 5 5 75-26 71
3
 Ливерпуль 32 21 8 3 72-31 71
4
 Астон Вилла 33 19 6 8 68-49 63
5
 Тоттенхэм 32 18 6 8 65-49 60
6
 Ньюкасл 32 15 5 12 69-52 50
7
 МЮ 32 15 5 12 47-48 50
8
 Вест Хэм 33 13 9 11 52-58 48
9
 Челси 31 13 8 10 61-52 47
10
 Брайтон 32 11 11 10 52-50 44
11
 Вулверхэмптон 32 12 7 13 46-51 43
12
 Фулхэм 33 12 6 15 49-51 42
13
 Борнмут 32 11 9 12 47-57 42
14
 Кр. Пэлас 32 8 9 15 37-54 33
15
 Брентфорд 33 8 8 17 47-58 32
16
 Эвертон 32 9 8 15 32-48 29
17
 Нот. Форест 33 7 9 17 42-58 26
18
 Лутон Таун 33 6 7 20 46-70 25
19
 Бернли 33 4 8 21 33-68 20
20
 Шеффилд Юн. 32 3 7 22 30-84 16
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.04 14:30
Ньюкасл – Тоттенхэм
 4 : 0
13.04 17:00
Брентфорд – Шеффилд Юн.
 2 : 0
13.04 17:00
Бернли – Брайтон
 1 : 1
13.04 17:00
Ман. Сити – Лутон Таун
 5 : 1
13.04 17:00
Нот. Форест – Вулверхэмптон
 2 : 2
13.04 19:30
Борнмут – МЮ
 2 : 2
14.04 16:00
Ливерпуль – Кр. Пэлас
 0 : 1
14.04 16:00
Вест Хэм – Фулхэм
 0 : 2
14.04 18:30
Арсенал – Астон Вилла
 0 : 2
15.04 22:00
Челси – Эвертон
 6 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 20
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 20
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 19
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 24 1 8
Родри

Родри

Манчестер Сити

 28 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
Вся статистика

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости