Во второй части материала, посвященного выступлениям Андрея Аршавина за лондонский «Арсенал», рассказываем о закате его английской карьеры.

« Мне не хватает резкости. Принимаю неверные решения»

Заблуждаются те, кто считают, что Аршавин ярко провел лишь первые полсезона в лондонском «Арсенале».

Безусловно, покер в ворота «Ливерпуля» затмевает все, однако надо признать, что российский футболист не стал жертвой синдрома второго сезона в АПЛ. Судите сами. В чемпионате Англии-2009/10 он отыграл 30 матчей (26 — в стартовом составе), забил 10 мячей и отдал три голевые передачи.

Сезон-2010/11: 37 матчей (остался в запасе лишь в одной встрече — с «Челси»), шесть мячей и 12 голевых пасов. Весьма приличная статистика.

Все изменилось в начале его четвертого сезона — Андрей потерял место в составе «канониров». Правда, тревожные звоночки звучали и раньше: в январе и в апреле 2011-го, когда Аршавин проигрывал конкуренцию на фланге Самиру Насри и Тео Уолкотту, но потом все же отвоевывал себе былые позиции в основе команды Арсена Венгера.

Любопытны его рассуждения в начале 2011 года, когда он в пяти играх кряду выходил только на замену:

— Естественно, хочу играть в каждом матче. Но сейчас те, кто действует на моих позициях, Самир и Тео (Насри и Уолкотт. — Прим. «СЭ»), выглядят очень хорошо. Они в полном порядке, поэтому выходят на поле. Думаю, сейчас мне не хватает резкости.

— В чем же причины?

— Не знаю. Каких-то объективных предпосылок к этому не было. Может, старость уже наступает? (смеется)

— Может быть, зимой россияне просто не могут быть в хорошей форме, потому что их организм годами привыкал в это время отдыхать?

— Удобная отговорка, но никто не может знать, так ли это.

— А когда вы почувствовали, что резкости не хватает?

— С самого начала этого сезона она появлялась лишь эпизодически.

Итак, во-первых. Аршавин начал испытывать проблемы с «физикой». Но важнее даже другое — реакция на то, что он потерял место в составе. Копание в себе, традиционное русское самоедство.

«На самом-то деле ничего сверхординарного в нынешней ситуации с Аршавиным нет: английская премьер-лига настолько нашпигована звездами, что если у кого-то из игроков наметился спад, его спокойно переводят на какое-то время в запасные — и никто в этом трагедии не видит. Да и график ведущих британских клубов таков, что матчей вполне хватает и запасным, — писал в те дни обозреватель «СЭ». — Но у нас менталитет иной — непопадание в нескольких играх подряд в основной состав сразу влечет за собой глобальные выводы. Тем более если речь идет об Аршавине, по поводу которого российское футбольное сообщество давно раскололось на два лагеря: его либо любят, либо ненавидят. И соответственно, либо сопереживают, либо злорадствуют»

А вот цитата из интервью уже самого Аршавина:

— Когда ты в полном порядке, то даже не думаешь, что делать в том или ином эпизоде: все идет на автомате. А сейчас получаешь мяч — и начинаешь размышлять: может, пойти в обыгрыш? Или тогда мяч потеряю? А если отдам, не подумают ли, что хочу избавиться от него, боюсь брать игру на себя? Когда такие мысли появляются, решение, как правило, всегда бывает неверным. В итоге упускаешь массу моментов. В переигровке с «Лидс», например, в выгодной ситуации запулил мяч аж на крышу стадиона: говорят, в первый раз за всю историю арены. Нарочно так не получится. Регбисты позавидовали бы...

— Есть еще одна точка зрения: плотный, жесткий, сверхдинамичный английский футбол не очень подходит под ваш стиль игры.

— Футбол «Арсенала» подходит мне полностью. Темп игры в Англии, конечно, выше, чем где угодно, но в том числе именно поэтому здесь лучшая лига мира, играть в которой — самый сильный стимул.

Арсен Венгер тогда поддержал своего подопечного в прессе: «Считаю, что он прекрасный игрок, который просто в данный момент переживает трудный период. Это скоро закончится, тем более что Аршавин здорово выкладывается на тренировках и показывает удивительную работоспособность. Я надеюсь сохранить его в составе».

Уже в феврале Аршавин вновь громко заявил о себе. Выйдя на замену в матче Лиги чемпионов против «Барселоны», Андрей забил победный гол — 2:1.

Второй спад наступил в апреле, однако он расценил свое непопадание в стартовый состав в четырех играх кряду как явление временное:

— Невыразительные сезоны тоже, к сожалению, случаются.

— То есть вы считаете, что нынешний спад — явление временное и все еще наладится?

— Конечно.

— Какую формальную оценку поставили бы клубу и себе за сезон-2010/11?

— Что касается клуба, то мы должны были выигрывать Кубок лиги. Считаю, что подарили его сопернику собственными руками. В чемпионате пока боремся, хотя шансов осталось не много. В любом случае, однозначную оценку всему сезону дать трудно — были яркие матчи, были не очень. А сам, думаю, сыграл на «троечку».

Андрей Аршавин и Арсен Венгер. Фото AFP

«В «Реал» не перейду ни за какие деньги»

Вскоре Венгер вновь дал понять, что рассчитывает на Андрея в следующем сезоне: «Аршавин провел больше всех игр в премьер-лиге. Он выступал наравне с остальными, поводов для его продажи нет. Но с каждым из игроков я еще поговорю по окончании сезона».

Летом 2011 года Аршавина активно сватали в «Анжи» Сулеймана Керимова, однако капитан сборной России подчеркнул, что намерен остаться в Англии:

— Откуда у информации о моем переходе в «Анжи» растут ноги? Понятия не имею. У меня даже предположений на этот счет нет — полнейшая загадка, которую мне, если честно, не особо хочется и разгадывать.

— Но махачкалинский клуб вам что-то предлагал?

— Как он мог мне что-то предлагать, если у нас в принципе не было никаких контактов?

— Часть интернет-сообщества уверена: Аршавин на самом деле переходит, но не в «Анжи», а в «Зенит».

— Что я могу тут сказать? Не один раз уже рассказывал, что играю сейчас там, где хотел и хочу, — в европейском топ-клубе. А если придется когда-нибудь возвращаться в Россию, то приоритетным вариантом для меня действительно будет «Зенит». Но предсказать, что станется с тобой в будущем, через несколько лет или даже через сезон, не дано никому. Как говорится: хотите рассмешить Бога — расскажите ему о своих планах на завтра.

— А есть такой клуб, в который вы не перейдете ни за какие деньги?

— Есть. Мадридский «Реал».

— ?!

— Вот и друзья тоже удивляются, но это для меня стопроцентное табу в связи с давними симпатиями к «Барселоне».

«Уход Фабрегаса и Насри стал катастрофой»

Перед стартом нового сезона Андрей заявил, что никаких проблем с физикой не испытывает и чувствует себя даже бодрее, чем год назад.

Однако в первом туре против «Ньюкасла» (0:0) проявить себя толком не смог. На 61-й минуте был заменен на Уолкотта. Телеканал Sky Sports поставил ему оценку 5,0, сопроводив комментарием: «Это был один из его разочаровывающих матчей»

В следующей встрече «канониры» дома уступили «Ливерпулю» (0:2).

— Игра была равной до того момента, пока мы не остались в меньшинстве (На 70-й минуте был удален Фримпонг. — Прим. «СЭ»), — сказал Аршавин после матча. — Получив численное преимущество, «Ливерпуль» грамотно провел замены и реализовал его. Мы уступили из-за того, что в конце игры «подсели». Трудно было играть в меньшинстве, сказалась усталость.

Впрочем, сам Аршавин был далек от идеала. Телеканал Sky Sports поставил ему оценку 5,0: хуже только у Никласа Бендтнера и заменившего Андрея Хенри Лэнсбери — 4,0. Зрители же Sky Sports, также имеющие возможность оценивать действия игроков посредством голосования в интернете, и вовсе выставили Аршавину 3,8 балла. Однако один из самых опасных моментов у ворот «Ливерпуля» состоялся не без участия российского игрока. Во втором тайме он точной передачей нашел в штрафной гостей Робина ван Перси, но Пепе Рейна справился с ударом голландца.

— Существует разница между образом Андрея и тем, кем он является на самом деле, — заметил в свою очередь Венгер. — Аршавин создает впечатление беззаботного человека. Он очень добросовестно и усердно работает на тренировках. Андрей — на 100 процентов профессиональный футболист. Думаю, ему не хватает уверенности в себе. У него получился трудный конец прошлого сезона. А сейчас я считаю, что он находится в очень хорошей форме.

Однако Аршавин ничем не смог помочь «канонирам» и в принципиальном поединке с «Манчестер Юнайтед». Его команда с треском провалилась — 2:8! Футбольные эксперты в один голос стали говорить, что главная причина ужасных результатов «Арсенала» на старте сезона — уход двух лидеров: Фабрегаса и Насри.

— Потеря Фабрегаса и Насри — это настоящая катастрофа? — спросил Аршавина корреспондент «СЭ»

— На данный момент — да. Еще наблюдая за матчем с «Удинезе», я сказал Бендтнеру, что теперь некому комфортно закидывать мяч ван Перси или так же идеально использовать качества других форвардов. Он улыбнулся и ответил: ну да, полноценно заменить Сеска мог бы, наверное, только Хави. Я очень рад, что мне довелось поиграть с Фабрегасом в одной команде — это по-настоящему классный футболист. Когда говорят, что незаменимых не бывает, не соглашаюсь. С Артетой или тем, кто заменит ушедших, мы будем играть в другой футбол, не тот, что был с Сеском и Самиром.

Андрей Аршавин. Фото AFP

Победный гол и стычка с Фримпонгом , который назвал его «жирным»

В 4-м туре «канониры» наконец одержали победу — благодаря голу Аршавина. В родных стенах был обыгран «Суонси» (1:0). Причем мяч вышел довольно курьезным и чем-то напомнил тот, который Аршавин забил «Локомотиву» в матче за Суперкубок в 2008 году. Вратарь «Суонси» Форм поймал мяч и хотел быстро ввести его в игру, но попал в своего же защитника. Мяч отскочил к Андрею, который с острого угла послал его в ворота. Аршавин вообще был одним из самых активных в составе «Арсенала» и помимо гола отметился несколькими острыми передачами, получив от телеканала Sky Sports оценку 7,0, а от его зрителей — 7,5 и удостоившись похвалы Венгера.

— Аршавин не теряет присутствия духа, — сказал Венгер — Он утратил уверенность, но у него сильный характер. Люди думают, что он перестал переживать за результат команды и расслабился, но это не так.

— Играли мы в целом неплохо, но явного преимущества при этом не имели, — констатировал российский футболист после финального свистка. — Соперник активно огрызался, стараясь создавать моменты, а не просто отбиваться. Можно, пожалуй, сказать, что нам немного повезло.

— В единственном голевом моменте повезло совсем даже не немного. Вам самому забитый мяч понравился?

— Очень. Мне вообще нравятся подобные моменты. Но, кстати, забить там было совсем непросто. Боковым зрением контролировал ситуацию (смеется). Видите: к продолжению борьбы надо быть готовым всегда. Делать вид, что уже выключился из эпизода, а самому держать ухо востро.

Также по ходу матча Аршавин повздорил со своим одноклубником Фримпонгом. После свистка на перерыв Андрей сделал тому несколько подсказок, как лучше играть при обороне собственных ворот. А на 62-й Аршавин неудачно сыграл в отборе, но его подстраховал Фримпонг, после чего обругал капитана сборной России. Одним из слов в его тираде было «жирный». Сразу после этого эпизода Аршавина заменил Бенаюн.

— Фримпонга я попросил, чтобы он при аутах опекал игроков, а не стоял в зоне, — пояснил Андрей в интервью своему сайту. — Так как это вносило определенную неразбериху в действиях команды в середине поля. Он бросал игрока, и два наших центральных полузащитника оказывались против трех полузащитников «Суонси». Я считаю, что так будет лучше для команды...

Венгер сделал ставку на Жервинью

Недолго музыка играла. Поражение от «Блэкберна» (3:4) стоило Аршавину места в основе. Еще перед стартом сезона его просили дать характеристику новичку команды Жервинью.

— Очень хороший футболист — быстрый, резкий, при этом не жадничает. Мне, одним словом, пока очень нравится.

— Несмотря на то, что он — ваш прямой конкурент за место в составе?

— Я уже неоднократно озвучивал свою позицию по таким ситуациям: всегда считал и считаю, что чем больше сильных игроков в твоем клубе, тем лучше. А с конкуренцией мы как-то разберемся

Однако Венгер в схеме 4-3-3 слева в атаке начал делать ставку именно на ивуарийца, а не на нашего футболиста. Справа же выходил Уолкотт. В итоге против «Болтона» и «Тоттенхэма» Аршавин сыграл всего 13 минут, против «Сандерленда» и «Стоук Сити» чуть больше. В дерби с «Челси» он вообще не появился на поле.

В то же время Жервинью в этих пяти играх забил один гол и отдал четыре результативные передачи (в целом же в том сезоне его статистику вряд ли можно назвать сверхъестественной: четыре гола и пять результативных передач. — Прим. «СЭ»). «Канониры» без Аршавина в составе набрали 12 очков. А победный состав, как известно, не меняют.

В общем, Андрей плотно сел на лавку, но внешне сохранял спокойствие: «Если бы я хотел что-то поменять, то это нужно было делать летом. Конечно, предпринимать какие-то шаги можно всегда, но сегодня я спокоен».

— Павлюченко во всех своих бедах винит Реднаппа. Вам есть кого обвинить в том, что не появляетесь в стартовом составе?

— Нет. Просто на данный момент Венгер больше верит в Уолкотта и Жервинью.

— Если Венгер готов использовать вас и в центре, почему не выпустит вместо Рэмси или Артеты?

— При нынешней схеме Венгер, думаю, меня туда ставить не будет. Все-таки наши центральные полузащитники играют глубоко.

— В «Зените» вы тренерам свою точку зрения по самым разным вопросам излагать не боялись, а с Венгером, получается, никогда не спорите?

— Большого разговора не было. Но пару раз собственный взгляд на некоторые вещи высказывал.

— А он?

— Улыбается. Как бы понимающе... Нет, у него свои идеи.

«Аршавин еще вернется в основу»

Аршавин появился в стартовом составе лондонцев только в конце ноября в игре с «Фулхэмом» (1:1), но за 75 минут на поле ничем особенным не запомнился, наряду с Мертесакером получив от Sky Sports самую низкую оценку в команде — 6 с комментарием «совершенно не угрожал воротам». А зрители канала и вовсе признали его худшим — 4,4 балла.

Венгер, правда, поддержал: «В матче с «Фулхэмом» Андрей сыграл неплохо, но он расстроился из-за того, что команда в целом не смогла показать достойной игры. Аршавину, конечно, сейчас сложно. Он редко появляется на поле и не может демонстрировать свои возможности. Уверенность в собственных силах пропадает, если ты в течение месяца сидишь на лавке. Но я не сомневаюсь, что Аршавин вернется в состав. Он хорошо работает на тренировках. И мы обязаны сохранить его».

В матче с «Эвертоном» (1:0) Аршавин остался в запасе. А выход на замену в игре с «Манчестер сити» явно не добавил ему вистов (0:1). По мнению Sky Sports, поставившей 5 баллов, тот «потерял уверенность в себе». Ну а болельщики и вовсе оценили игру Аршавина в 3,3 балла — худший результат в команде.

В играх с «Астон Виллой» и «Вулверхэмптоном» он вновь выходил лишь на замену (сначала слева в атаке, потом — справа). Далее Венгер дважды выпустил Андрея с первых минут на месте левого инсайда, и Аршавин в обеих встречах с КПР и «Суонси» записал в свой актив по голевой передаче. Казалось, вот он — выход из кризиса.

«Арш — не боец! Он лениво прогуливается по полю...»

Все перечеркнул поединок с «МЮ». Венгер оставил Аршавина в запасе. А когда на 74-й минуте решил выпустить его на поле вместо молодого Окслейд-Чемберлена, трибуны гулом встретили появление Андрея на поле. В этот момент камера крупным планом показала лицо ван Перси. Голландец был явно не доволен такой заменой...

«Я понимаю, что болельщики расстроены заменой, особенно когда она не работает, но я принял правильно решение, в начале игры выпустив Окслейд-Чемберлейна в основе. Он начал уставать, потянул мышцу, при этом он болел на этой неделе. Люди платят за билеты и вольны выражать свои эмоции. Необходимо принять это, а не пытаться диктовать людям поведение. Я не видел реакции ван Перси и не хочу это комментировать», — так Венгер объяснил свой тактический ход.

Аршавин сам усугубил свое положение. Именно его легко обыграл Валенсия, причем сделал это дважды, после чего успел обменяться передачами с Уэлбеком, и тот с линии площади ворот не промахнулся — 1:2. Более того, ничего не получилось у Андрея и в атаке...

То, что творилось в интернете после матча с «МЮ», иначе как реквиемом по Аршавину не назовешь. Общественное мнение было против нашего футболиста. По капитану сборной России прошлись не только английские журналисты и фанаты, но и собственные партнеры. Короче говоря, били из всех орудий, и он оказался в Англии бесконечно одинок.

«Это было заметно еще перед началом сезона, а сейчас стало очевидно для всех. Он не понимает партнеров по команде. Несмотря на все положительные качества, уверен, что этот футболист летом покинет «Арсенал», — утверждал один из авторов сайта фанатов «Арсенала» — Online Gooner.

«Арш — не тот человек, который будет продолжать биться, несмотря на сложности. Не боец он! Чтобы такие ребята, как он, забегали, нужно налить им водки и провести шоковую терапию. Во время матча он чаще пользуется руками, чем ногами. Хорошо бы он уже начал носиться по полю вместо того, чтобы лениво прогуливаться», — нещадно критиковал Андрея болельщик «канониров».

А вот более сдержанная реакция поклонника команды Венгера: «Андрей взял выходной, когда проходил матч с «МЮ», но даже несмотря на это он остается высококлассным футболистом. Не судите его по нескольким играм».

Но по большому счету именно неудачный выход на замену поставил крест на перспективах Аршавина в «Арсенале». Во всяком случае, в сезоне- 2011/12.

Обозреватель Guardian Пол Дойл так тогда объяснил регресс российского футболиста в АПЛ:

— Аршавин несовершенен. Во-первых, Андрея критикуют за то, что он не участвует в игре все 90 минут. Порой его совсем не видно на поле. На мой взгляд, он играл так и до перехода в «Арсенал». Он загорается только тогда, когда получает мяч. Во-вторых, не всем нравится, что практически в каждом эпизоде он старается сыграть излишне красиво, на публику, и выбирает самый сложный вариант продолжения атаки. Почему он выступает не так ярко, как в прошлом сезоне? Сам Андрей жалуется, что играет не на своей позиции. Венгер выдвигает его на острие атаки, но Аршавину сложно бороться с высоченными защитниками «Манчестера» и «Челси». Он маленький и, вероятнее всего, проиграет борьбу тому же Джону Терри. Вот его бывший партнер по «Зениту» Павел Погребняк идеально подходит для этой роли, а место Аршавина возле штрафной, где он может закружить такую карусель, что мало не покажется.

«Сказка о покорении русским Иванушкой тридевятого британского царства подходит к концу. Ни радоваться, ни отчаиваться по этому поводу не нужно. Подобная тенденция вовсе не говорит, что наш футбол стал хуже или лучше, просто настали другие времена», — писал «СЭ» в январе 2012 года.

Андрей Аршавин. Фото AFP

Аренда в «Зенит»

Действительно в матчах с «Болтоном» и «Блэкберном» Аршавин остался в запасе, а поединке с «Сандерлендом» вышел на поле всего на четыре минуты. При этом успел отдать результативный пас на Тьерри Анри, который принес «канонирам» победу — 2:1.

Но в целом, в период с октября по февраль он в общей сложности провел на поле в АПЛ 360 минут. Это, конечно, провал. Поэтому новость о том, что «Зенит» договорился с «Арсеналом» об аренде своей легенды до конца сезона большим сюрпризом не стала. В России понимали: лидеру нашей сборной нужна постоянная игровая практика перед Еврo-2012.

— Когда поступило официальное предложение от «Зенита», я поразмыслил и понял: это сегодня, наверное, оптимальный вариант — вернуться в родной город и родной клуб, чтобы помочь ему и себе. Предложение оказалось к месту и ко времени. Я не играл за «Арсенал» уже достаточно давно, больше месяца, если не считать выходы на поле на пять минут, — рассказывал Аршавин в интервью «СЭ»

— Какую роль в обострении ситуации сыграл матч с «Манчестер Юнайтед» — или, точнее, реакция на него со стороны болельщиков и прессы?

— Нельзя сказать, что эта роль оказалась решающей, но одним из факторов тот матч действительно стал. Хотя куда важнее не реакция на ту или иную игру, а отсутствие этих игр как таковых. Я понимал, что в плане моего игрового времени в «Арсенале» ничто перемен не предвещает, поэтому долго над предложением «Зенита» не думал. Все шло исключительно оттого, что я в последнее время не выходил на поле.

— Почему вы не смогли доказать свою состоятельность Венгеру?

— На тренировках делал все от меня зависящее, но Арсен больше надеялся на других. Что с этим можно было поделать?

— Обсудить с ним ситуацию...

— Вряд ли это дало бы какой-нибудь эффект. А беседа с Венгером, кстати, действительно состоялась, но уже после получения предложения из Санкт-Петербурга.

— И что он сказал?

— На мою просьбу об аренде Арсен ответил, что не будет препятствовать и стоять у меня на пути: если клубы договорятся между собой, то так тому и быть.

Венгер дал понять: переход Аршавина в «Зенит» на правах аренды не означает, что его карьера в лондонском клубе окончена. При этом французский специалист намекнул, что на игре Аршавина в АПЛ уже сказывается его возраст.

— Это еще не конец, Андрей — по-прежнему наш футболист, а в «Зените» он всего лишь в аренде, — заявил француз. — Просто я чувствовал, что ему нужно играть. Когда тебе 30 лет, и ты не получаешь постоянную игровую практику, то теряешь форму. А когда выходишь постоянно, должен всякий раз показывать что-то особенное, что в таком возрасте футболисту делать сложно. Я посчитал, что ему просто требуется немного уверенности, чтобы вновь заиграть.

«Аршавин стал игроком настроения. У него светлая голова, но работать над физикой не хочет»

Время показало, что это все-таки был конец. Возвращение Аршавина в «Арсенал» после бесславного для сборной России Евро-2012 обернулось для него настоящей катастрофой... В сезоне-2012/13 он принял участие только в семи играх, в общей сложности проведя на поле 67 минут.

Андрея нещадно критиковали журналисты, болельщики. Да и сам Венгер позволил себе ряд резких высказываний.

— К сожалению, Аршавин стал игроком настроения. Когда игра у него идет, он может выдать великолепный матч. Но часто бывает так, что он словно засыпает на поле. Я был очень удивлен, когда сборная России проиграла на Евро грекам. Если бы Аршавин показал хотя бы 80 процентов из того, что умеет, ваша команда прошла в четвертьфинал с первого места. Но Андрей, мне кажется, пресытился футболом. Потерял скорость, а главное — желание отдать на поле все силы ради победы. У Аршавина светлая голова, высокая техника, но «физика» не является его коньком. А работать как следует над улучшением своих кондиций он, видимо, не хочет. В этом проблема... Когда в прошлом году из «Арсенала» ушли Сеск Фабрегас и Самир Насри, у Аршавина появилась прекрасная возможность стать одним из лидеров команды. И мы говорили с ним на эту тему. Но он проявил себя так, что я вынужден был усадить его в запас. Дошло до того, что, когда я выпускал на замену Аршавина, публика недовольно свистела.

Арсен Венгер и Андрей Аршавин. Фото Reuters

Ошибка Венгера? Почему он ставил его на фланг?

А вот отрывок из интервью Венгера Daily Mail в июне 2013 года:

«Андрей сильно сдал. Он приезжал со сборов национальной сборной просто никакой. И это была основная причина, почему я не мог поставить его в стартовом составе. Нужно, чтобы игрок был на 100 процентов сфокусирован на игре, как будто это вопрос жизни и смерти».

Стоит заметить, что некоторые английские издания винили в неудачах Аршавина не только самого футболиста, но и главного тренера «канониров».

«На прошлой неделе пытка Аршавина в «Арсенале», наконец, завершилась сообщением на клубном официальном сайте о том, что его контракт не будет продлен. Многие фанаты в восторге. Но даже те, кто проводили его словами «туда ему и дорога», должны задуматься о том, не могло ли все закончиться по-другому. Вся эта ситуация выявила слабые стороны Аршавина — его «хрупкий» темперамент, но также показала и слабые стороны Арсена Венгера. Для человека, который неохотно выделяет дополнительные средства на зарплаты для своих лучших игроков, он платил слишком много футболистам, которых он не ценит. Аршавин всегда расцветал на позиции под нападающим (все четыре гола «Ливерпулю» на «Энфилде» были забиты из центральной зоны), но Арсен продолжал упорно убирать его на фланг, даже после ухода Фабрегаса. Его финты и «черпаки», которыми Аршавин так знаменит, оказались для «Арсенала» слишком большой роскошью», — писал Independent.

«Мне нужно было раньше уезжать в Англию»

Кстати, спустя годы (в октябре 2019-го) Венгер в интервью российским СМИ высказывался уже гораздо доброжелательнее в отношении Андрея.

— Вы знаете, про российский футбол я всегда думаю только одно — почему так мало талантливых игроков? В такой огромной стране, 150 миллионов населения, и всего несколько имен. Почему? Видимо, у вас системные проблемы, которые никто не взялся пока решить. Я провел очень много времени в прошлом году в России на ЧМ. И был приятно удивлен. Ведь велась очень негативная кампания в международной прессе — коррупция, политический режим, предрекали полное фиаско. Чемпионат был организован очень хорошо, мир познакомился с Россией, наконец-то понял, что Россия — это не режим, а люди, которые так же, как и везде, хотят жить и жить счастливо. Меня удивил негатив в адрес национальной сборной, чего я только не наслушался в кулуарах, собственно от россиян — опозорятся, бездельники, гроша ломаного не стоят. Ну и что, результат превзошел все ожидания. Понятно, что это был порыв, момент во времени, а в целом вам надо над очень многим работать и многое менять.

Но русский пессимизм — это что-то болезненное. Журналисты из России меня часто спрашивают, например, об Андрее Аршавине. И всегда используют одну и ту же формулировку: «Что у него пошло не так в «Арсенале»?» Да почему же не так-то? Аршавин добился очень многого, он один из тех редких российских футболистов, у кого действительно получилось на Западе. Просто когда он попал в «Арсенал», ему уже было к тридцати годам, он строил свою игру иначе. Но Аршавин отличный спортсмен.

А вот мнение самого Аршавина, высказанное им в одном из интервью на «Матч ТВ»:

— Я хотел бы пробыть там дольше и играть ярче. Но я оставил зарубку в истории «Арсенала» — своим покером в ворота «Ливерпуля» точно. Мог бы я играть лучше? Да, скорее всего. Но для этого мне нужно было раньше уезжать. Почему я перестал играть? Уолкотт, Касорла, Подольски в то время выглядели сильнее, чем я, поэтому тренер использовал их.

В 2017 году авторитетный английский футбольный портал Four Four Two включил Аршавина в число 100 лучших легионеров в истории АПЛ, разместив его на 91-й позиции (бывший полузащитник «МЮ» Андрей Канчельскис занял в этом рейтинге 98-е место).

Всего в составе «Арсенала» Аршавин провел 145 матчей, забил 31 гол и отдал 46 результативных передач.