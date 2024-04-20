Пиняев в АПЛ — это реально? Пишут про «Сити», «Челси» и «Ньюкасл»
Сергей Пиняев в последнее время почти пропал с радаров, растворившись в обыденности чемпионата. Некогда «самый-самый» футболист России после короткого всплеска теперь занят неприятным, но необходимым — рутинной работой и оправданием возложенных на него ожиданий. Процесс медленный, но от него никуда не деться. Тем удивительнее, что на этом фоне появились слухи про переход 19-летнего нападающего «Локо» в европейские клубы. Насколько они правдивы?
Откуда взялись слухи?
О том, что Пиняевым заинтересовались в Европе, 19 апреля сообщило английское издание HITC. Не самое известное и авторитетное медиа, но автор статьи — Дэн Оуэн — большой эксперт по «МЮ» и, судя по всему, имеет какую-то связь с клубом. Себя он называет «трансферным экспертом».
Что Оуэн написал про Пиняева? Характеристика скупая, но комплиментарная: «Спустя годы после того, как подросток забил потрясающие пять голов в товарищеском матче против „Бари“ во время пробной игры в академии „Манчестер Юнайтед“, интерес к нему со стороны крупнейших клубов английского футбола не ослабевает».
Журналист расписал варианты развития событий. Оуэн считает, что если британское правительство запретит покупать российского игрока из-за политической обстановки, то выходом для английских команд могут стать «клубы-побратимы», куда Пиняева отправят в аренду. Но такие пока есть только у «Сити» («Жирона») и «МЮ» («Ницца»), а «Челси», «Ливерпуль» и «Ньюкасл», по мнению автора, обзаведутся «офшорными» командами летом.
Кроме того, в статье Пиняева называют «похожим на Роналду» — но только со слов Андрея Аршавина: «Я много раз говорил, что у Пиняева есть качества. Но главное — это его скорость. Он летает как ракета. Он понимает, когда нужно отдать мяч. Для меня Сергей — это Криштиану Роналду. То, как он играет, его стиль — он похож на португальца».
Завершается статья оптимистично: «Манчестер Юнайтед» не смог подписать Пиняева несколько лет назад, потому что не смог получить разрешение на работу. Однако в наши дни теоретически это не является проблемой».
Почему именно Пиняев?
С чего вдруг именно о Пиняеве пишет английская пресса? Тут все просто — Сергей, пожалуй, один из немногих российских футболистов, остающихся на радарах международного футбола.
Тут уместно вспомнить три стажировки россиянина в «Манчестер Юнайтед» — с «дьяволами» Пиняев работал, когда ему было 14 лет. Отзывался так: «В принципе, они все очень дружелюбные. Погба во время тренировки подходит и хлопает по плечу. Приятный человек, на самом деле. Сульшер подколол, сказав: «Через два года ты будешь играть на месте Лингарда». Если они будут звать, конечно, буду еще приезжать.
В прошлый приезд в Манчестер я забил пять мячей. На самом деле, несложно. Я забил пять мячей, и у меня ноги свело. Потому что до этого у меня была тренировка, тестирование в тренажерном зале, и только потом игра. Они стараются меня как можно больше нагрузить, чтобы понять мой настоящий уровень».
Сульшер чуть ошибся — через два года Пиняев только начал осваиваться во взрослом футболе. Но побил несколько рекордов по пути — например, Сергей стал самым молодым дебютантом сборной России, а также автором гола в ее составе. Самый молодой автор дубля в Кубке — тоже Пиняев.
В этом году Сергей попал в список номинантов на престижную премию Golden Boy — лучшему игроку до 21 года. Правда, место у Пиняева не очень высокое (78). В рейтинге он не единственный россиянин — есть еще Никита Салтыков, разместившийся на 68-й строчке. В аналогичный список в прошлом году попал Арсен Захарян — и пусть до финального голосования он не добрался, его карьера получила развитие.
Может ли состояться переход?
Transfermarkt оценивает Пиняева в 8 миллионов евро. Зато спортдир железнодорожников Дмитрий Ульянов в 2023 году назвал другую цену, отвечая на вопрос про интерес «Зенита»: «Нам никаких предложений не поступало. Чтобы предложение по нему рассматривалось, должна быть предложена суперсумма, от которой мы не сможем отказаться, — миллионов 30 евро».
Примечательно, что англичане, в частности Дэн Оуэн, приняли эту сумму, названную вряд ли всерьез, за правду. В нескольких своих работах журналист упоминает — «за конкурента Гарначо придется заплатить 25 млн фунтов».
Но вряд ли информацию об интересе к Пиняеву нужно рассматривать предметно. Да и «Манчестер Сити», названный чуть ли не основным претендентом, оперативно опроверг слухи.
Но и совсем отказывать Пиняеву в европейском будущем тоже не стоит. Здесь уместно вспомнить переход Арсена Захаряна и слухи про «Барселону» и «Челси». Да, уехал он в клуб попроще, но и «Реал Сосьедад» — это огромный шаг в его карьере. Что касается Пиняева, то Оуэн упоминает не только английские гранды — еще говорит об интересе «Боруссии», «Байера», «Вильярреала» и «Наполи». А вдруг?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|32
|22
|7
|3
|76-32
|73
|
2
|Арсенал
|32
|22
|5
|5
|75-26
|71
|
3
|Ливерпуль
|32
|21
|8
|3
|72-31
|71
|
4
|Астон Вилла
|33
|19
|6
|8
|68-49
|63
|
5
|Тоттенхэм
|32
|18
|6
|8
|65-49
|60
|
6
|Ньюкасл
|32
|15
|5
|12
|69-52
|50
|
7
|МЮ
|32
|15
|5
|12
|47-48
|50
|
8
|Вест Хэм
|33
|13
|9
|11
|52-58
|48
|
9
|Челси
|31
|13
|8
|10
|61-52
|47
|
10
|Брайтон
|32
|11
|11
|10
|52-50
|44
|
11
|Вулверхэмптон
|32
|12
|7
|13
|46-51
|43
|
12
|Фулхэм
|33
|12
|6
|15
|49-51
|42
|
13
|Борнмут
|32
|11
|9
|12
|47-57
|42
|
14
|Кр. Пэлас
|32
|8
|9
|15
|37-54
|33
|
15
|Брентфорд
|33
|8
|8
|17
|47-58
|32
|
16
|Эвертон
|32
|9
|8
|15
|32-48
|29
|
17
|Нот. Форест
|33
|7
|9
|17
|42-58
|26
|
18
|Лутон Таун
|33
|6
|7
|20
|46-70
|25
|
19
|Бернли
|33
|4
|8
|21
|33-68
|20
|
20
|Шеффилд Юн.
|32
|3
|7
|22
|30-84
|16
|20.04
|17:00
|
Лутон Таун – Брентфорд
|- : -
|20.04
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Бернли
|- : -
|20.04
|21:30
|
Вулверхэмптон – Арсенал
|- : -
|21.04
|15:30
|
Эвертон – Нот. Форест
|- : -
|21.04
|17:00
|
Астон Вилла – Борнмут
|- : -
|21.04
|17:00
|
Кр. Пэлас – Вест Хэм
|- : -
|21.04
|18:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|14.05
|22:00
|
Тоттенхэм – Ман. Сити
|- : -
|15.05
|21:45
|
Брайтон – Челси
|- : -
|15.05
|22:00
|
МЮ – Ньюкасл
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|20
|
|
Коул Палмер
Челси
|20
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|19
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|24
|1
|8
|
|
Родри
Манчестер Сити
|28
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7