Тонали возглавил список самых подешевевших игроков АПЛ
Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали стал самым подешевевшим игроком чемпионата Англии.
В обновленном списке портала Transfermarkt итальянец потерял в стоимости 20 миллионов евро. Теперь его стоимость составляет 40 миллионов.
В тройке списке — Мэйсон Маунт («МЮ»), чья стоимость упала с 60 до 45 миллионов евро и Антони («МЮ»), чья стоимость упала с 50 до 35 миллионов евро.
Ранее был опубликован список самых подешевевших игроков серии А.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|18
|12
|4
|2
|36-16
|40
|
2
|Ливерпуль
|18
|11
|6
|1
|37-16
|39
|
3
|Астон Вилла
|18
|12
|3
|3
|38-22
|39
|
4
|Тоттенхэм
|18
|11
|3
|4
|37-24
|36
|
5
|Ман. Сити
|17
|10
|4
|3
|40-20
|34
|
6
|Вест Хэм
|18
|9
|3
|6
|31-30
|30
|
7
|Ньюкасл
|19
|9
|2
|8
|37-25
|29
|
8
|МЮ
|18
|9
|1
|8
|18-23
|28
|
9
|Брайтон
|18
|7
|6
|5
|34-31
|27
|
10
|Челси
|18
|6
|4
|8
|29-28
|22
|
11
|Вулверхэмптон
|18
|6
|4
|8
|23-30
|22
|
12
|Борнмут
|17
|6
|4
|7
|24-32
|22
|
13
|Фулхэм
|18
|6
|3
|9
|26-31
|21
|
14
|Брентфорд
|17
|5
|4
|8
|24-24
|19
|
15
|Кр. Пэлас
|18
|4
|6
|8
|18-26
|18
|
16
|Нот. Форест
|19
|4
|5
|10
|22-34
|17
|
17
|Эвертон
|18
|8
|2
|8
|23-22
|16
|
18
|Лутон Таун
|17
|3
|3
|11
|18-32
|12
|
19
|Бернли
|18
|3
|2
|13
|18-36
|11
|
20
|Шеффилд Юн.
|18
|2
|3
|13
|13-44
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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21 тур
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|26.12
|15:30
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|1 : 3
|26.12
|18:00
|
Борнмут – Фулхэм
|- : -
|26.12
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Лутон Таун
|- : -
|26.12
|20:30
|
Бернли – Ливерпуль
|- : -
|26.12
|23:00
|
МЮ – Астон Вилла
|- : -
|27.12
|22:30
|
Брентфорд – Вулверхэмптон
|- : -
|27.12
|22:30
|
Челси – Кр. Пэлас
|- : -
|27.12
|23:15
|
Эвертон – Ман. Сити
|- : -
|28.12
|22:30
|
Брайтон – Тоттенхэм
|- : -
|28.12
|23:15
|
Арсенал – Вест Хэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|12
|
|
Джаррод Боуэн
Вест Хэм Юнайтед
|11
|П
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|14
|1
|6
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|16
|1
|6
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