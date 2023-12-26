Тонали возглавил список самых подешевевших игроков АПЛ

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали стал самым подешевевшим игроком чемпионата Англии.

В обновленном списке портала Transfermarkt итальянец потерял в стоимости 20 миллионов евро. Теперь его стоимость составляет 40 миллионов.

В тройке списке — Мэйсон Маунт («МЮ»), чья стоимость упала с 60 до 45 миллионов евро и Антони («МЮ»), чья стоимость упала с 50 до 35 миллионов евро.

Ранее был опубликован список самых подешевевших игроков серии А.