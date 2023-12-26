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Сегодня, 19:58

«Лутон Таун» благодаря двум автоголам победил «Шеффилд» в матче АПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Лутон Таун» на выезде обыграл «Шеффилд» в матче 19-го тура чемпионата Англии — 3:2.

В первом тайме единственный гол на 17-й минуте забил защитник гостей Алфи Даути. Во втором тайме нападающий хозяев Оливер Макберни (61-я минута) сравнял счет, а через 8 минут защитник Анел Ахмедходжич вывел «Шеффилд» вперед.

Затем на 77-й минуте защитник «клинков» Джек Робинсон забил в свои ворота, а на 81-й минуте полузащитник «Шеффилда» Анис Слиман отправил еще один мяч в ворота своей команды.

«Лутон Таун» набрал 15 очков в 18 матчах и занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ. «Шеффилд» находится на 20-й строчке (9 баллов).

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
26 дек, 18:00. Bramall Lane (Шеффилд)
Шеффилд Юнайтед
2:3
Лутон Таун

В другом матче «Борнмут» дома победил «Фулхэм» со счетом 3:0. Голы забили Джастин Клюйверт (44-я), Доминик Соланке (62-я) и Луис Синистерра (90+3-я).

«Борнмут» с 25 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Фулхэм» — 13-м (21 балл).

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
26 дек, 18:00. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
3:0
Фулхэм

Источник: Таблица АПЛ
Лутон Таун
ФК Борнмут
ФК Фулхэм
ФК Шеффилд Юнайтед
0
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Тонали возглавил список самых подешевевших игроков АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 18 12 4 2 36-16 40
2
 Ливерпуль 18 11 6 1 37-16 39
3
 Астон Вилла 18 12 3 3 38-22 39
4
 Тоттенхэм 18 11 3 4 37-24 36
5
 Ман. Сити 17 10 4 3 40-20 34
6
 Вест Хэм 18 9 3 6 31-30 30
7
 Ньюкасл 19 9 2 8 37-25 29
8
 МЮ 18 9 1 8 18-23 28
9
 Брайтон 18 7 6 5 34-31 27
10
 Борнмут 18 7 4 7 27-32 25
11
 Челси 18 6 4 8 29-28 22
12
 Вулверхэмптон 18 6 4 8 23-30 22
13
 Фулхэм 19 6 3 10 26-34 21
14
 Брентфорд 17 5 4 8 24-24 19
15
 Кр. Пэлас 18 4 6 8 18-26 18
16
 Нот. Форест 19 4 5 10 22-34 17
17
 Эвертон 18 8 2 8 23-22 16
18
 Лутон Таун 18 4 3 11 21-34 15
19
 Бернли 18 3 2 13 18-36 11
20
 Шеффилд Юн. 19 2 3 14 15-47 9
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26.12 15:30
Ньюкасл – Нот. Форест
 1 : 3
26.12 18:00
Борнмут – Фулхэм
 3 : 0
26.12 18:00
Шеффилд Юн. – Лутон Таун
 2 : 3
26.12 20:30
Бернли – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
МЮ – Астон Вилла
 - : -
27.12 22:30
Брентфорд – Вулверхэмптон
 - : -
27.12 22:30
Челси – Кр. Пэлас
 - : -
27.12 23:15
Эвертон – Ман. Сити
 - : -
28.12 22:30
Брайтон – Тоттенхэм
 - : -
28.12 23:15
Арсенал – Вест Хэм
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 12
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 12
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 7
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

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Манчестер Сити

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Бубакар Камара

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