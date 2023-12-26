«Лутон Таун» благодаря двум автоголам победил «Шеффилд» в матче АПЛ

«Лутон Таун» на выезде обыграл «Шеффилд» в матче 19-го тура чемпионата Англии — 3:2.

В первом тайме единственный гол на 17-й минуте забил защитник гостей Алфи Даути. Во втором тайме нападающий хозяев Оливер Макберни (61-я минута) сравнял счет, а через 8 минут защитник Анел Ахмедходжич вывел «Шеффилд» вперед.

Затем на 77-й минуте защитник «клинков» Джек Робинсон забил в свои ворота, а на 81-й минуте полузащитник «Шеффилда» Анис Слиман отправил еще один мяч в ворота своей команды.

«Лутон Таун» набрал 15 очков в 18 матчах и занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ. «Шеффилд» находится на 20-й строчке (9 баллов).

В другом матче «Борнмут» дома победил «Фулхэм» со счетом 3:0. Голы забили Джастин Клюйверт (44-я), Доминик Соланке (62-я) и Луис Синистерра (90+3-я).

«Борнмут» с 25 очками находится на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Фулхэм» — 13-м (21 балл).