26 декабря «Бернли» на домашнем стадионе «Терф Мур» примет «Ливерпуль» в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра начнется в 20.30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния АПЛ «Бернли» — «Ливерпуль» будет доступна в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте». Следить за ключевыми событиями игры можно в матч-центре «СЭ».

«Бернли» с 11 очками находится на 19-й строчке в турнирной таблице АПЛ. «Ливерпуль» тренера Юргена Клоппа занимает второе место с 39 баллами.

В последний раз команды играли друг с другом 13 февраля 2022 года. Тогда «Бернли» на своем поле уступил «Ливерпулю» со счетом 0:1 в 25-м туре АПЛ.

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