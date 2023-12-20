Кварацхелия попал в топ-5 самых подешевевших игроков серии А

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия попал в пятерку самых подешевевших игроков чемпионата Италии, по данным Transfermarkt.

Стоимость 22-летнего грузина упала на 5 миллионов евро и составляет сейчас 80 миллионов.

Лидирует в списке хавбек «Ювентуса» Николо Фаджоли, чья рыночная стоимость опустилась с 35 до 15 миллионов евро. Далее идет нападающий «Наполи» Виктор Осимхен — стоимость нигерийца опустилась на 10 миллионов евро и теперь составляет 110 миллионов.

В топ-5 также располагаются Душан Влахович («Ювентус»), который подешевел на 7 миллионов евро и теперь его стоимость составляет 60 миллионов евро, и Даити Камада («Лацио») — 20 миллионов евро (подешевел на 7 миллионов евро).

Среди наиболее подорожавших игроков чемпионата Италии, нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее, стоимость которого выросла до 30 миллионов евро (+17 миллионов), арендованный у «Юве» форвард «Фрозиноне» Матиас Суле — 25 миллионов евро (+17 миллионов), и игроки «Интера» Маркус Тюрам — 55 миллионов евро (+15 миллионов) и Лаутаро Мартинес — 110 миллионов (+10 миллионов).