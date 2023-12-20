Кварацхелия попал в топ-5 самых подешевевших игроков серии А
Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия попал в пятерку самых подешевевших игроков чемпионата Италии, по данным Transfermarkt.
Стоимость 22-летнего грузина упала на 5 миллионов евро и составляет сейчас 80 миллионов.
Лидирует в списке хавбек «Ювентуса» Николо Фаджоли, чья рыночная стоимость опустилась с 35 до 15 миллионов евро. Далее идет нападающий «Наполи» Виктор Осимхен — стоимость нигерийца опустилась на 10 миллионов евро и теперь составляет 110 миллионов.
В топ-5 также располагаются Душан Влахович («Ювентус»), который подешевел на 7 миллионов евро и теперь его стоимость составляет 60 миллионов евро, и Даити Камада («Лацио») — 20 миллионов евро (подешевел на 7 миллионов евро).
Среди наиболее подорожавших игроков чемпионата Италии, нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее, стоимость которого выросла до 30 миллионов евро (+17 миллионов), арендованный у «Юве» форвард «Фрозиноне» Матиас Суле — 25 миллионов евро (+17 миллионов), и игроки «Интера» Маркус Тюрам — 55 миллионов евро (+15 миллионов) и Лаутаро Мартинес — 110 миллионов (+10 миллионов).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|16
|13
|2
|1
|39-7
|41
|
2
|Ювентус
|16
|11
|4
|1
|24-10
|37
|
3
|Милан
|16
|10
|2
|4
|29-18
|32
|
4
|Болонья
|16
|7
|7
|2
|20-12
|28
|
5
|Фиорентина
|16
|8
|3
|5
|25-18
|27
|
6
|Наполи
|16
|8
|3
|5
|28-19
|27
|
7
|Аталанта
|16
|8
|2
|6
|28-19
|26
|
8
|Рома
|16
|7
|4
|5
|28-19
|25
|
9
|Торино
|16
|6
|5
|5
|14-16
|23
|
10
|Монца
|16
|5
|6
|5
|16-17
|21
|
11
|Лацио
|16
|6
|3
|7
|16-18
|21
|
12
|Лечче
|16
|4
|8
|4
|19-21
|20
|
13
|Фрозиноне
|16
|5
|4
|7
|21-26
|19
|
14
|Дженоа
|16
|4
|4
|8
|16-21
|16
|
15
|Сассуоло
|16
|4
|4
|8
|24-30
|16
|
16
|Кальяри
|16
|3
|4
|9
|16-29
|13
|
17
|Удинезе
|16
|1
|10
|5
|14-27
|13
|
18
|Эмполи
|16
|3
|3
|10
|10-28
|12
|
19
|Верона
|16
|2
|5
|9
|13-23
|11
|
20
|Салернитана
|16
|1
|5
|10
|12-34
|8
|22.12
|20:30
|
Эмполи – Лацио
|- : -
|22.12
|20:30
|
Сассуоло – Дженоа
|- : -
|22.12
|22:45
|
Монца – Фиорентина
|- : -
|22.12
|22:45
|
Салернитана – Милан
|- : -
|23.12
|14:30
|
Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.12
|17:00
|
Болонья – Аталанта
|- : -
|23.12
|17:00
|
Торино – Удинезе
|- : -
|23.12
|20:00
|
Интер – Лечче
|- : -
|23.12
|20:00
|
Верона – Кальяри
|- : -
|23.12
|22:45
|
Рома – Наполи
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|15
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|9
|
|
Оливье Жиру
Милан
|8
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|6
|
|
Пауло Дибала
Рома
|5
|
|
Джереми Толян
Сассуоло
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
|
|
Ромелу Лукаку
Рома
|13
|1
|3
|
|
Даниэль Болока
Сассуоло
|14
|1
|3