Реакция Гвардьолы и тренеров «Ман Сити» на решение суда. Этим фото сказано все
13 июля 2020, 12:21
В Сети появилась фотография Хосепа Гвардьолы и тренерского штаба «Манчестер Сити» после отмены дисквалификации команды из еврокубков из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.
13 июля Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию английского клуба об исключении из Лиги чемпионов. «Горожанам» назначен штраф в размере 10 миллионов, а дисквалификация из еврокубков отменена.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...