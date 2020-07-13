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Реакция Гвардьолы и тренеров «Ман Сити» на решение суда. Этим фото сказано все

13 июля 2020, 12:21
Хосеп Гвардьола и его коллеги по «Ман Сити». Фото instagram.com
Хосеп Гвардьола и его коллеги по «Ман Сити». Фото instagram.com
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В Сети появилась фотография Хосепа Гвардьолы и тренерского штаба «Манчестер Сити» после отмены дисквалификации команды из еврокубков из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.

13 июля Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию английского клуба об исключении из Лиги чемпионов. «Горожанам» назначен штраф в размере 10 миллионов, а дисквалификация из еврокубков отменена.

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