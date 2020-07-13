УЕФА выступил с заявлением об отмене дисквалификации «Манчестер Сити» в ЛЧ

УЕФА выступил с официальным заявлением по ситуации с удовлетворением апелляции «Манчестер Сити» об исключении из еврокубков из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.

«УЕФА принимает к сведению решение Спортивного арбитражного суда об уменьшении санкций, наложенных на «Манчестер Сити» независимым органом финансового контроля взаимодействия клубов за предполагаемые нарушения правил УЕФА.

УЕФА отмечает, что комиссия CAS обнаружила, что не было достаточных убедительных доказательств для подтверждения всех выводов в данном конкретном случае, и что многие из предполагаемых нарушений были ограничены по времени из-за 5-летнего периода, предусмотренного в регламентах УЕФА.

За последние несколько лет ФФП сыграл значительную роль в защите клубов и оказании им помощи в достижении финансовой устойчивости, а УЕФА и ЭКА сохраняют приверженность своим принципам. УЕФА больше не будет комментировать этот вопрос", — написано в заявлении Союза европейских футбольных ассоциаций.

CAS частично удовлетворил апелляцию «Ман Сити». «Горожане» не исключены из еврокубков на два сезона