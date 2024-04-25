Каррагер считает, что «Ливерпулю» стоит подумать о будущем Нуньеса в команде

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал, что думает об игре форварда мерсисайдцев Дарвина Нуньеса после матча 29-го тура АПЛ с «Эвертоном» (0:2).

«Он многое делает хорошо, создает проблемы соперникам и забивает гол на ровном месте. Но команде нужен тот, кто может забить «Манчестер Юнайтед» и «Эвертону» в гостях. Времени на ошибку нет. «Ливерпулю» придется принять важное решение этим летом по Нуньесу», — цитирует Каррагера Liverpool Echo.

Ранее защитник команды Вирджил ван Дейк обратился к игрокам «Ливерпуля» после поражения в дерби с «Эвертоном» (2:0).

По итогам 34 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 74 балла и отстает от лидирующего «Арсенала» на три очка.