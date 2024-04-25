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Сегодня, 11:50

Каррагер: «Большую часть сезона Салах выглядел тенью себя прежнего»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что форвард мерсисайдской команды Мохамед Салах на протяжении большей части текущего сезона показывал неубедительную игру.

«Большую часть сезона Салах выглядел тенью себя прежнего, особенно после того, как он восстановился. Он легенда «Ливерпуля», суперзвезда, один из величайших игроков всех времен, но в матче с «Эвертоном» Мохамед не был похож сам на себя», — приводит Liverpool Echo слова Караггера.

В матче 29-го тура АПЛ «Ливерпуль» потерпел поражение от «Эвертона» со счетом 0:2. На данный момент команда с 74 очками занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии. У идущего на третьей позиции «Манчестер Сити» 73 балла и еще одна игра в запасе.

В текущем сезоне 31-летний Салах провел за «Ливерпуль» 40 матчей, отметившись 24 голами и 13 результативными передачами.

Источник: https://www.liverpoolecho.co.uk/sport/football/football-news/jamie-carragher-makes-unforgivable-darwin-29056088
Мохамед Салах
Футбол
ФК Ливерпуль
Джейми Каррагер
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Альварес рассказал о настрое «Манчестер Сити» на победу в АПЛ

Каррагер дал совет игрокам «Ливерпуля»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 34 24 5 5 82-26 77
2
 Ливерпуль 34 22 8 4 75-34 74
3
 Ман. Сити 32 22 7 3 76-32 73
4
 Астон Вилла 34 20 6 8 71-50 66
5
 Тоттенхэм 32 18 6 8 65-49 60
6
 МЮ 33 16 5 12 51-50 53
7
 Ньюкасл 33 15 5 13 69-54 50
8
 Вест Хэм 34 13 9 12 54-63 48
9
 Челси 32 13 8 11 61-57 47
10
 Борнмут 34 12 9 13 49-60 45
11
 Брайтон 32 11 11 10 52-50 44
12
 Вулверхэмптон 34 12 7 15 46-54 43
13
 Фулхэм 34 12 6 16 50-54 42
14
 Кр. Пэлас 34 10 9 15 44-56 39
15
 Брентфорд 34 9 8 17 52-59 35
16
 Эвертон 34 11 8 15 36-48 35
17
 Нот. Форест 34 7 9 18 42-60 26
18
 Лутон Таун 34 6 7 21 47-75 25
19
 Бернли 34 5 8 21 37-69 23
20
 Шеффилд Юн. 34 3 7 24 33-92 16
Результаты / календарь
1 тур
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.04 17:00
Лутон Таун – Брентфорд
 1 : 5
20.04 17:00
Шеффилд Юн. – Бернли
 1 : 4
20.04 21:30
Вулверхэмптон – Арсенал
 0 : 2
21.04 15:30
Эвертон – Нот. Форест
 2 : 0
21.04 17:00
Астон Вилла – Борнмут
 3 : 1
21.04 17:00
Кр. Пэлас – Вест Хэм
 5 : 2
21.04 18:30
Фулхэм – Ливерпуль
 1 : 3
14.05 22:00
Тоттенхэм – Ман. Сити
 - : -
15.05 21:45
Брайтон – Челси
 - : -
15.05 22:00
МЮ – Ньюкасл
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 20
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 20
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 19
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 12
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 24 1 8
Родри

Родри

Манчестер Сити

 28 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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