Энцо Фернандес: «Моя операция прошла успешно, спасибо за сообщения поддержки»

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес рассказал, что успешно перенес операцию.

«Моя операция прошла успешно. Мне нужно было сделать ее раньше, еще полгода назад. [Все это время] я лечил себя инъекциями и лекарствами, но боль становилась все сильнее. Но я не хотел прерывать сезон. Спасибо за сообщения поддержки и любви. Берегите себя», — написал аргентинец в соцсети.

Как сообщал инсайдер Фабрицио Романо, хавбек перенес операцию по поводу паховой грыжи и в связи с этим пропустит остаток сезона. Однако медики гарантируют, что Фернандес успеет восстановиться к Кубку Америки, который пройдет с 20 июня по 14 июля 2024 года в США.