«Манчестер Сити» отреагировал на решение CAS

На официальном сайте «Манчестер Сити» опубликовано заявлении об отмене дисквалификации клуба из еврокубков из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.

13 июля Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию английской команды об исключении из Лиги чемпионов. Клубу назначен штраф в размере 10 миллионов, а дисквалификация из еврокубков отменена.

«В то время как «Манчестер Сити» и его юрисконсульты еще не рассмотрели полное решение Спортивного арбитражного суда (CAS), клуб приветствует сегодняшнее решение в качестве подтверждения позиции клуба и совокупности доказательств того, чего он достиг в настоящее время. Клуб хотел бы поблагодарить членов группы за их усердие и должный процесс, которым они руководили», — написано в заявлении «горожан».

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