Ван Дейк считает, что «Ливерпуль» должен лучше играть ради победы в АПЛ

Центральный защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал, что думает о конкуренции в чемпионской гонке АПЛ. 24 апреля команда Юргена Клоппа проиграла «Эвертону» (0:2) в 29-м туре АПЛ.

«В начале сезона никто не думал, что мы будем сражаться за чемпионство. Мы сейчас в гонке и должны играть намного лучше», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Ранее Ван Дейк обратился к игрокам «Ливерпуля» после поражения в дерби с «Эвертоном» (2:0).

По итогам 34 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 74 балла и отстает от лидирующего «Арсенала» на три очка.