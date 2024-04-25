Ван Дейк считает, что «Ливерпуль» должен лучше играть ради победы в АПЛ
Центральный защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк рассказал, что думает о конкуренции в чемпионской гонке АПЛ. 24 апреля команда Юргена Клоппа проиграла «Эвертону» (0:2) в 29-м туре АПЛ.
«В начале сезона никто не думал, что мы будем сражаться за чемпионство. Мы сейчас в гонке и должны играть намного лучше», — цитирует игрока пресс-служба клуба.
Ранее Ван Дейк обратился к игрокам «Ливерпуля» после поражения в дерби с «Эвертоном» (2:0).
По итогам 34 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 74 балла и отстает от лидирующего «Арсенала» на три очка.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|34
|24
|5
|5
|82-26
|77
|
2
|Ливерпуль
|34
|22
|8
|4
|75-34
|74
|
3
|Ман. Сити
|32
|22
|7
|3
|76-32
|73
|
4
|Астон Вилла
|34
|20
|6
|8
|71-50
|66
|
5
|Тоттенхэм
|32
|18
|6
|8
|65-49
|60
|
6
|МЮ
|33
|16
|5
|12
|51-50
|53
|
7
|Ньюкасл
|33
|15
|5
|13
|69-54
|50
|
8
|Вест Хэм
|34
|13
|9
|12
|54-63
|48
|
9
|Челси
|32
|13
|8
|11
|61-57
|47
|
10
|Борнмут
|34
|12
|9
|13
|49-60
|45
|
11
|Брайтон
|32
|11
|11
|10
|52-50
|44
|
12
|Вулверхэмптон
|34
|12
|7
|15
|46-54
|43
|
13
|Фулхэм
|34
|12
|6
|16
|50-54
|42
|
14
|Кр. Пэлас
|34
|10
|9
|15
|44-56
|39
|
15
|Брентфорд
|34
|9
|8
|17
|52-59
|35
|
16
|Эвертон
|34
|11
|8
|15
|36-48
|35
|
17
|Нот. Форест
|34
|7
|9
|18
|42-60
|26
|
18
|Лутон Таун
|34
|6
|7
|21
|47-75
|25
|
19
|Бернли
|34
|5
|8
|21
|37-69
|23
|
20
|Шеффилд Юн.
|34
|3
|7
|24
|33-92
|16
|20.04
|17:00
|
Лутон Таун – Брентфорд
|1 : 5
|20.04
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Бернли
|1 : 4
|20.04
|21:30
|
Вулверхэмптон – Арсенал
|0 : 2
|21.04
|15:30
|
Эвертон – Нот. Форест
|2 : 0
|21.04
|17:00
|
Астон Вилла – Борнмут
|3 : 1
|21.04
|17:00
|
Кр. Пэлас – Вест Хэм
|5 : 2
|21.04
|18:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|1 : 3
|14.05
|22:00
|
Тоттенхэм – Ман. Сити
|- : -
|15.05
|21:45
|
Брайтон – Челси
|- : -
|15.05
|22:00
|
МЮ – Ньюкасл
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|20
|
|
Коул Палмер
Челси
|20
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|19
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|12
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|24
|1
|8
|
|
Родри
Манчестер Сити
|28
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7