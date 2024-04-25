«Брайтон» и «Манчестер Сити» сыграют в матче 29-го тура АПЛ

«Брайтон» 25 апреля дома примет «Манчестер Сити» в матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу. Игра на арене «Фалмер» начнется в 22.00 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию встречи «Брайтон» — «Манчестер Сити» можно будет в прямом эфире в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Приводим ссылки — 1-й вариант / 2-й вариант / 3-й вариант.

В матч-центре «СЭ» пройдет онлайн-трансляция с ключевыми событиями игры «Брайтон» — «Манчестер Сити».

«Брайтон» с Роберто Де Дзерби занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ с 44 баллами. «Ман Сити» с главным тренером Хосепом Гвардиолой идет на третьей строчке с 73 набранными очками.

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