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CAS частично удовлетворил апелляцию «Ман Сити». «Горожане» не исключены из еврокубков на два сезона

13 июля 2020, 11:35
Хосеп Гвардьола. Фото Reuters
Хосеп Гвардьола. Фото Reuters
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Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию «Манчестер Сити» касательно исключения команды из еврокубков на два сезона из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.

В феврале 2020-го УЕФА заявил, что «горожане» были уличены в серьезном нарушении правил финансового фэйр-плей в период с 2012-го по 2016 год. Речь — о завышении дохода от спонсорских контрактов.

Напомним, в феврале УЕФА завершил расследование, по итогам которого «Манчестер Сити» был обвинен в нарушении правил финансового фэйр-плей. Английский клуб был отстранен от участия в еврокубковых турнирах и оштрафован на 30 миллионов евро. Впоследствии «горожане» подали апелляцию, однако ее рассмотрение было отложено из-за пандемии коронавируса.

В итоге, CAS отменил дисквалификацию. Клубу назначен штраф в размере 10 миллионов. Штраф должен быть уплачен в течение 30 дней с момента вступления решения в силу.

Клуб уже обеспечил себе участие в главном еврокубковом турнире на следующий сезон. На счету «Ман Сити», идущего на 2-м месте в АПЛ, сейчас 72 очка, в то время как «Манчестер Юнайтед», занимающий 5-ю позицию, уже не сможет набрать больше 70 в текущем сезоне.

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