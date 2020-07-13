CAS частично удовлетворил апелляцию «Ман Сити». «Горожане» не исключены из еврокубков на два сезона

Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию «Манчестер Сити» касательно исключения команды из еврокубков на два сезона из-за нарушения правил финансового фэйр-плей.

В феврале 2020-го УЕФА заявил, что «горожане» были уличены в серьезном нарушении правил финансового фэйр-плей в период с 2012-го по 2016 год. Речь — о завышении дохода от спонсорских контрактов.

Напомним, в феврале УЕФА завершил расследование, по итогам которого «Манчестер Сити» был обвинен в нарушении правил финансового фэйр-плей. Английский клуб был отстранен от участия в еврокубковых турнирах и оштрафован на 30 миллионов евро. Впоследствии «горожане» подали апелляцию, однако ее рассмотрение было отложено из-за пандемии коронавируса.

В итоге, CAS отменил дисквалификацию. Клубу назначен штраф в размере 10 миллионов. Штраф должен быть уплачен в течение 30 дней с момента вступления решения в силу.

Клуб уже обеспечил себе участие в главном еврокубковом турнире на следующий сезон. На счету «Ман Сити», идущего на 2-м месте в АПЛ, сейчас 72 очка, в то время как «Манчестер Юнайтед», занимающий 5-ю позицию, уже не сможет набрать больше 70 в текущем сезоне.

УЕФА выступил с заявлением об отмене дисквалификации «Манчестер Сити» в ЛЧ

«Манчестер Сити» отреагировал на решение CAS

Реакция Гвардьолы и тренеров «Ман Сити» на решение суда. Этим фото сказано все