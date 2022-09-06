Хендерсон из-за травмы пропустит три недели
Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон пропустит около трех недель из-за травмы задней поверхности бедра, сообщает The Athletic.
Футболист прошел углубленное обследование, которое обнаружило лишь небольшое растяжение.
Теперь 32-летний полузащитник пропустит матчи Лиги чемпионов против «Наполи» и «Аякса», а также игры АПЛ против «Вулверхэмптона» и «Челси».
При этом Хендерсон сохраняет шансы восстановиться к международному перерыву, чтобы сыграть за сборную Англии против Италии и Германии в Лиге наций.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|6
|5
|0
|1
|14-7
|15
|
2
|Тоттенхэм
|6
|4
|2
|0
|12-5
|14
|
3
|Ман. Сити
|6
|4
|2
|0
|20-6
|14
|
4
|Брайтон
|6
|4
|1
|1
|11-5
|13
|
5
|МЮ
|6
|4
|0
|2
|8-8
|12
|
6
|Челси
|6
|3
|1
|2
|8-9
|10
|
7
|Ливерпуль
|6
|2
|3
|1
|15-6
|9
|
8
|Брентфорд
|6
|2
|3
|1
|15-9
|9
|
9
|Фулхэм
|6
|2
|2
|2
|9-9
|8
|
10
|Лидс
|6
|2
|2
|2
|10-10
|8
|
11
|Борнмут
|6
|2
|1
|3
|5-18
|7
|
12
|Саутгемптон
|6
|2
|1
|3
|7-10
|7
|
13
|Ньюкасл
|6
|1
|4
|1
|7-6
|7
|
14
|Вулверхэмптон
|6
|1
|3
|2
|3-4
|6
|
15
|Кр. Пэлас
|6
|1
|3
|2
|7-9
|6
|
16
|Нот. Форест
|6
|1
|1
|4
|4-14
|4
|
17
|Астон Вилла
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
18
|Вест Хэм
|6
|1
|1
|4
|3-8
|4
|
19
|Эвертон
|6
|0
|4
|2
|4-6
|4
|
20
|Лестер
|6
|0
|1
|5
|8-16
|1
Результаты / календарь
1 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|10.09
|14:30
|
Фулхэм – Челси
|- : -
|10.09
|17:00
|
Борнмут – Брайтон
|- : -
|10.09
|17:00
|
Лестер – Астон Вилла
|- : -
|10.09
|17:00
|
Ливерпуль – Вулверхэмптон
|- : -
|10.09
|17:00
|
Саутгемптон – Брентфорд
|- : -
|10.09
|19:30
|
Ман. Сити – Тоттенхэм
|- : -
|11.09
|16:00
|
Арсенал – Эвертон
|- : -
|11.09
|16:00
|
Вест Хэм – Ньюкасл
|- : -
|11.09
|18:30
|
Кр. Пэлас – МЮ
|- : -
|12.09
|22:00
|
Лидс – Нот. Форест
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|10
|
|
Александр Митрович
Фулхэм
|6
|
|
Харри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|5
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|4
|
|
Роберто Фирмино
Ливерпуль
|3
|
|
Габриэл Жезус
Арсенал
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Дарвин Нуньес
Ливерпуль
|3
|1
|0
|
|
Конор Галлахер
Челси
|5
|0
|0
|
|
Калиду Кулибали
Челси
|5
|0
|0
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