Хендерсон из-за травмы пропустит три недели

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон пропустит около трех недель из-за травмы задней поверхности бедра, сообщает The Athletic.

Футболист прошел углубленное обследование, которое обнаружило лишь небольшое растяжение.

Теперь 32-летний полузащитник пропустит матчи Лиги чемпионов против «Наполи» и «Аякса», а также игры АПЛ против «Вулверхэмптона» и «Челси».

При этом Хендерсон сохраняет шансы восстановиться к международному перерыву, чтобы сыграть за сборную Англии против Италии и Германии в Лиге наций.