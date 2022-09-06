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6 сентября, 23:31

FA предъявила обвинения главному тренеру «Лидса» в неподобающем поведении

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главному тренеру «Лидса» Джесси Маршу были предъявлены обвинения за его конфликт с арбитром Робертом Джонсом во время матча 5-го тура АПЛ против «Брентфорда» (2:5), сообщает Sky Sports.

Марш был крайне недоволен решением Джонса и его помощника не назначать пенальти, когда Аарон Хики сбил в штрафной «пчел» Крисенсио Саммервилла.

Стычка Марша и Джонса завершилась тем, что тренер, чья команда на тот момент уступала со счетом 1:3, был отправлен на трибуны.

Теперь американский специалист обвиняется в неподобающем поведении и/или использовании неподобающей речи.

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Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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Ф1(-1.5)

23%

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ФК Лидс
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 6 5 0 1 14-7 15
2
 Тоттенхэм 6 4 2 0 12-5 14
3
 Ман. Сити 6 4 2 0 20-6 14
4
 Брайтон 6 4 1 1 11-5 13
5
 МЮ 6 4 0 2 8-8 12
6
 Челси 6 3 1 2 8-9 10
7
 Ливерпуль 6 2 3 1 15-6 9
8
 Брентфорд 6 2 3 1 15-9 9
9
 Фулхэм 6 2 2 2 9-9 8
10
 Лидс 6 2 2 2 10-10 8
11
 Борнмут 6 2 1 3 5-18 7
12
 Саутгемптон 6 2 1 3 7-10 7
13
 Ньюкасл 6 1 4 1 7-6 7
14
 Вулверхэмптон 6 1 3 2 3-4 6
15
 Кр. Пэлас 6 1 3 2 7-9 6
16
 Нот. Форест 6 1 1 4 4-14 4
17
 Астон Вилла 6 1 1 4 5-10 4
18
 Вест Хэм 6 1 1 4 3-8 4
19
 Эвертон 6 0 4 2 4-6 4
20
 Лестер 6 0 1 5 8-16 1
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Фулхэм – Челси
 - : -
10.09 17:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
10.09 17:00
Лестер – Астон Вилла
 - : -
10.09 17:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 - : -
10.09 17:00
Саутгемптон – Брентфорд
 - : -
10.09 19:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
11.09 16:00
Арсенал – Эвертон
 - : -
11.09 16:00
Вест Хэм – Ньюкасл
 - : -
11.09 18:30
Кр. Пэлас – МЮ
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12.09 22:00
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