FA предъявила обвинения главному тренеру «Лидса» в неподобающем поведении

Главному тренеру «Лидса» Джесси Маршу были предъявлены обвинения за его конфликт с арбитром Робертом Джонсом во время матча 5-го тура АПЛ против «Брентфорда» (2:5), сообщает Sky Sports.

Марш был крайне недоволен решением Джонса и его помощника не назначать пенальти, когда Аарон Хики сбил в штрафной «пчел» Крисенсио Саммервилла.

Стычка Марша и Джонса завершилась тем, что тренер, чья команда на тот момент уступала со счетом 1:3, был отправлен на трибуны.

Теперь американский специалист обвиняется в неподобающем поведении и/или использовании неподобающей речи.