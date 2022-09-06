Стало известно, почему «Брайтон» отказался продавать Кукурелью в «Манчестер Сити»

«Брайтон» не отпустил в «Манчестер Сити» левого защитника Марка Кукурелью этим летом, но затем продал того в «Челси».

Инсайдер Фабрицио Романо в своем подкасте рассказал подробности переговоров между клубами.

Лондонцы заплатили за 24-летнего испанца около 65 миллионов евро без учета бонусов. Ранее игрок мог перебраться в «Манчестер Сити», но «Брайтон» отверг все предложения «горожан».

Дело не только в разногласиях между клубами по стоимости трансфера, но и в том, что незадолго до этого «Манчестер Сити» отказал «Брайтону» в аренде нападающего Хулиана Альвареса.

Марк Кукурелья отыграл за «Челси» шесть матчей в нынешнем сезоне АПЛ, в которых отметился двумя результативными передачами.