«Арсенал» готов выслушать предложения по Габриэлю Жезусу

Форвард «Арсенала» Габриэль Жезус может покинуть клуб, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, руководство лондонского клуба готово выслушать предложения по 27-летнему бразильцу.

В текущем сезоне Жезус провел 33 матча, в которых забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.