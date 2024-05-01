Почеттино рассказал, чего ждет от матча «Челси» с «Тоттенхэм»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал, что думает о результатах команд в этом сезон.

Завтра, 2 мая, лондонцы примут «Тоттенхэм», который аргентинец возглавлял с 2014 по 2019 год.

«Это вновь будет особенный матч, ведь я встречусь с людьми, с которыми очень долго работал. Как я и говорил раньше, мы хотим победить», — заявил Почеттино на пресс-конференции.

В первом туре «Челси» разгромил «Тоттенхэм» 4:1 на выезде.