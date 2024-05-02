В «Арсенале» надеются, что Жоржиньо продлит контракт

Полузащитник «Арсенала» Жоржиньо может покинуть клуб, сообщает Standard.

По сведениям источника, на 32-летнего итальянца претендуют «Ювентус», «Лацио» и «Наполи». При этом в лондонском клубе надеются, что игрок откажется от предложений и продлит контракт с «канонирами».

В текущем сезоне Жоржиньо провел 35 матчей, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.