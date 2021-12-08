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Лофтус-Чик высказался о своем будущем в «Челси»

14:16
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Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик перед матчем 6-го тура Лиги чемпионов с «Зенитом» высказался о своем будущем.

«Я много раздумывал о [будущем] перед сезоном. Мне была необходима хорошая физическая подготовка, которая стала для меня трамплином, чтобы заиграть хорошо на старте сезона. Я увидел, насколько круто действуют в полузащите Ковачич и Жоржиньо. Сейчас я играю много. Никогда не знаешь, как все будет дальше, все меняется очень быстро.

В моем прошлом клубе все складывалось не очень хорошо, но Томас отнесся к этой ситуации с пониманием. Мы решили оставить все былые проблемы позади и сконцентрировались на предсезонке, на тренировках, на игре. Я должен был забыть о прошлых проблемах — и забыл», — цитирует игрока сайт «Зенита».

Встреча «Зенита» с «Челси» состоится 8 декабря в Санкт-Петербурге. Петербургская команда уже потеряла шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов и выступит в Лиге Европы.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-12-07-ruben-loftus-chik-chelsi-da-u-nas-byli-oshibki-no-nado-prinimat-otvetstvennost.htm

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Виктория Кравченко все материалы автора

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