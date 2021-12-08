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«Манчестер Сити» может подписать Жоау Феликса летом

13:15
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«Манчестер Сити» интересуется нападающим «Атлетико» Жоау Феликсом, сообщает Fichajes.

По информации источника, «горожане» планируют серьезно обновить команду летом 2022 года и рассчитывают подписать 22-летнего португальца. Ранее сообщалось, что футболист хочет сменить команду.

Феликс выступает за «Атлетико» с июля 2019 года. В сезоне-2021/22 форвард провел 12 матчей за команду, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Дополнительная информация:

https://www.fichajes.net/noticias/fichajes-atletico-madrid-3-equipos-quieren-fichar-joao-felix-20211207.html

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Иван Торопцев все материалы автора

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