«Манчестер Сити» может подписать Жоау Феликса летом

«Манчестер Сити» интересуется нападающим «Атлетико» Жоау Феликсом, сообщает Fichajes.

По информации источника, «горожане» планируют серьезно обновить команду летом 2022 года и рассчитывают подписать 22-летнего португальца. Ранее сообщалось, что футболист хочет сменить команду.

Феликс выступает за «Атлетико» с июля 2019 года. В сезоне-2021/22 форвард провел 12 матчей за команду, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.