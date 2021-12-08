«Манчестер Сити» может подписать Жоау Феликса летом
13:15
«Манчестер Сити» интересуется нападающим «Атлетико» Жоау Феликсом, сообщает Fichajes.
По информации источника, «горожане» планируют серьезно обновить команду летом 2022 года и рассчитывают подписать 22-летнего португальца. Ранее сообщалось, что футболист хочет сменить команду.
Феликс выступает за «Атлетико» с июля 2019 года. В сезоне-2021/22 форвард провел 12 матчей за команду, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.
Дополнительная информация:
https://www.fichajes.net/noticias/fichajes-atletico-madrid-3-equipos-quieren-fichar-joao-felix-20211207.html
Читайте также
Ягудин в роли Глейхенгауза, Медведева играет саму себя, а Хромых прыгает четверные. Стоит ли смотреть «Последний аксель»?
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю