Питер Крауч назвал Салаха лучшим игроком АПЛ

Экс-игрок «Ливерпуля» Питер Крауч считает форварда команды Мохамеда Салаха лучшим игроком АПЛ.

«Салах беспощаден. «Ливерпуль» может сбросить педаль газа, но они этого не делают. Салах — лучший футболист в чемпионате Англии на данный момент. Сколько бы он не получал, дайте ему больше», — цитирует Крауча Daily Mail.

В этом сезоне 29-летний египтянин участвовал в 21 матче на клубном уровне, забил 20 голов и отдал 9 результативных передач.