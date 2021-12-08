Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Питер Крауч назвал Салаха лучшим игроком АПЛ

16:37
Теги:

Экс-игрок «Ливерпуля» Питер Крауч считает форварда команды Мохамеда Салаха лучшим игроком АПЛ.

«Салах беспощаден. «Ливерпуль» может сбросить педаль газа, но они этого не делают. Салах — лучший футболист в чемпионате Англии на данный момент. Сколько бы он не получал, дайте ему больше», — цитирует Крауча Daily Mail.

В этом сезоне 29-летний египтянин участвовал в 21 матче на клубном уровне, забил 20 голов и отдал 9 результативных передач.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
«Хороший дядька. Никогда не боялся говорить правду». Реакция на смерть Игоря Гамулы
YouTube заблокировал аккаунт актрисы Марии Шукшиной
0