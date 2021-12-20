Два игрока «Ливерпуля» получили бустерную дозу вакцины от коронавируса

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, стало ли сложнее клубу справляться с пандемией коронавируса.

«Мне кажется, что коронавирус приобрел новые свойства, потому что ранее нам удавалось избегать заражения, — приводит слова Football Daily. — Не знаю, что именно изменилось. Наше поведение осталось прежним, игроки очень дисциплинированы, мы выполняем все то же самое, что делали ранее«.

По словам тренера, два игрока команды получили бустерную дозу вакцины от коронавируса.

«Укол им сделали в прошлую субботу, а, насколько известно, бустерной дозе требуется больше времени, чтобы начать действовать. Поэтому мы балансируем между невезением и стечением обстоятельств, в таком духе, так что просто нельзя сказать наверняка«, — сказал он.

Напомним, 20 декабря состоится экстренное заседание АПЛ, на котором будут обсуждать возможную приостановку чемпионата из-за повышенного риска распространения коронавирусной инфекции.

Ранее пять из шести матчей АПЛ, которые должны были состояться 19 декабря, были отменены из-за вспышек коронавируса в командах.