Каррагер высказался о судействе в матче «Ливерпуля» с «Тоттенхэмом»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о работе арбитра Криса Тирни в матче 18-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (2:2).

«Да, нельзя оправдывать перепалку с судьей, но тренеры переживают. Мы хотим, чтобы они были честными и эмоциональными, а некоторые решения были приняты против «Ливерпуля». Был очевидный пенальти, а Гарри Кейн должен был быть удален.

ВАР вызывал вопросы год или два назад, сейчас мы нормально к нему относимся, но движемся в другом направлении. Сейчас мы задаемся вопросом: в чем смысл ВАР в случае с пенальти? Как мы увидели в матче «Ньюкасла», дело не в ВАР, а в том, кто его контролирует. Крис Кавана был видеоассистентом, и следовало назначить пенальти», — приводит слова Каррагера BBC Sport.

В первом тайме Кейн пошел в жесткий подкат против защитника «Ливерпуля» Джейсона Робертсона. Арбитр встречи показал ему за этот фол только желтую карточку. А во втором тайме защитник мерсисайдцев Эндрю Робертсон потерял мяч и, пытаясь вернуть его, ударил по ноге защитника «Тоттенхэма» Эмерсона Рояла. Тирни принял решение удалить его.