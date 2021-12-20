Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью с «Тоттенхэмом» (2:2) в матче 18-го тура чемпионата Англии.

«Мы играли против соперника, о составе которого я не имел ни малейшего представления, учитывая ситуацию с выбывшими футболистами и отсутствием тренировок, — приводит слова Клоппа BBC. — Однако, не считая отсутствия Хейбьерга, «Тоттенхэм» вышел примерно в том же составе, что и обычно».

По словам тренера, его подопечные создали достаточно моментов в прошедшей игре.

«Тоттенхэм» играл по схеме 5-3-2, и их план заключался в том, чтобы выбивать мяч вперед, за спины наших защитников, в расчете на то, что двое нападающих убегут и создадут нам проблемы. Во втором тайме мы больше ощущали на себе интенсивность матча, чем соперник. Набрать очко на выезде против «Тоттенхэма» — это нормально. Давайте работать дальше", — сказал он.

После 18 туров чемпионата Англии «Ливерпуль» имеет 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» с 26 баллами располагается на седьмой позиции.