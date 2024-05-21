Sky Sport: «Бавария» начала переговоры с Компани

«Бавария» начала переговоры с главным тренером «Бернли» Венсаном Компани, сообщает Sky Sport.

По данным источника, мюнхенцы видят в 38-летнем специалисте большой потенциал. Первый этап переговоров между сторонами уже состоялся.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что бельгиец входит в число претендентов на пост главного тренера «Баварии».

Компани с 2022 года возглавляет «Бернли». По итогам этого сезона АПЛ клуб занял 19-е место и вылетел в чемпионшип.