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Сегодня, 13:01

Sky Sport: «Бавария» начала переговоры с Компани

Руслан Минаев
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Венсан Компани.
Фото Global Look Press

«Бавария» начала переговоры с главным тренером «Бернли» Венсаном Компани, сообщает Sky Sport.

По данным источника, мюнхенцы видят в 38-летнем специалисте большой потенциал. Первый этап переговоров между сторонами уже состоялся.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщал, что бельгиец входит в число претендентов на пост главного тренера «Баварии».

Компани с 2022 года возглавляет «Бернли». По итогам этого сезона АПЛ клуб занял 19-е место и вылетел в чемпионшип.

Венсан Компани
Футбол
ФК Бавария
ФК Бернли
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Компани вошел в число кандидатов на пост главного тренера «Баварии», его «Бернли» вылетел из АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 34 28 6 0 89-24 90
2
 Штутгарт 34 23 4 7 78-39 73
3
 Бавария 34 23 3 8 94-45 72
4
 РБ Лейпциг 34 19 8 7 77-39 65
5
 Боруссия Д 34 18 9 7 68-43 63
6
 Айнтрахт Ф 34 11 14 9 51-50 47
7
 Хоффенхайм 34 13 7 14 66-66 46
8
 Хайденхайм 34 10 12 12 50-55 42
9
 Вердер 34 11 9 14 48-54 42
10
 Фрайбург 34 11 9 14 45-58 42
11
 Аугсбург 34 10 9 15 50-60 39
12
 Вольфсбург 34 10 7 17 41-56 37
13
 Майнц 34 7 14 13 39-51 35
14
 Боруссия М 34 7 13 14 56-67 34
15
 Унион Б 34 9 6 19 33-58 33
16
 Бохум 34 7 12 15 42-74 33
17
 Кельн 34 5 12 17 28-60 27
18
 Дармштадт 34 3 8 23 30-86 17
Результаты / календарь
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34 тур
18.05 16:30
Байер – Аугсбург
 2 : 1
18.05 16:30
Боруссия Д – Дармштадт
 4 : 0
18.05 16:30
Айнтрахт Ф – РБ Лейпциг
 2 : 2
18.05 16:30
Хайденхайм – Кельн
 4 : 1
18.05 16:30
Хоффенхайм – Бавария
 4 : 2
18.05 16:30
Штутгарт – Боруссия М
 4 : 0
18.05 16:30
Унион Б – Фрайбург
 2 : 1
18.05 16:30
Вердер – Бохум
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18.05 16:30
Вольфсбург – Майнц
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Гарри Кейн

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Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

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П
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

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Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

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Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

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И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 28 2 3
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 26 2 7
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 26 1 1
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