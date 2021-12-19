Некоторые клубы АПЛ хотят, чтобы непривитые игроки тренировались и ездили на игры отдельно
20 декабря состоится экстренное заседание АПЛ, на котором будут обсуждать возможную приостановку чемпионата из-за повышенного риска распространения коронавирусной инфекции, сообщает Dialy Mail.
По информации источника, некоторые клубы АПЛ хотят, чтобы непривитые игроки тренировались и ездили на игры отдельно.
Отмечается, что клубы потребует от премьер-лиги новых, более строгих протоколов. При этом болельщики требуют от лиги более четких правил, чтобы избежать поздних переносов встреч.
Ранее пять из шести матчей АПЛ, которые должны были состояться 19 декабря, были отменены из-за вспышек коронавируса в командах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/sportsnews/article-10324941/Sideline-unvaxxed-jab-sceptics-segregated-training-Covid-concerns.html
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