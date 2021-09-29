Гол экс-игрока киевского «Динамо» Дуду вывел «Палмейрас» в финал Кубка Либертадорес

«Атлетику Минейру» и «Палмейрас» сыграли вничью в ответном матче 1/2 финала Кубка либертадорес. В первой встрече команды не забили голов, поэтому благодаря забитому мячу на выезде в финал вышли зелено-белые.

Сегодня Эдуардо Варгас открыл счет на 52-й минуте встречи. Спустя несколько минут экс-игрок киевского «Динамо» Дуду восстановил равновесие.

Второй финалист определится в противостоянии «Фламенго» и «Барселона Гуаякиль».

Кубок Либертадорес

1/2 финала

Ответный матч

«Атлетику Минейру» (Бразилия) — «Палмейрас» (Бразилия) — 1:1 (0:0)

Голы: Варгас, 52 (1:0). Дуду, 68 (1:1).

Первый матч — 0:0.