Гол экс-игрока киевского «Динамо» Дуду вывел «Палмейрас» в финал Кубка Либертадорес
05:32
«Атлетику Минейру» и «Палмейрас» сыграли вничью в ответном матче 1/2 финала Кубка либертадорес. В первой встрече команды не забили голов, поэтому благодаря забитому мячу на выезде в финал вышли зелено-белые.
Сегодня Эдуардо Варгас открыл счет на 52-й минуте встречи. Спустя несколько минут экс-игрок киевского «Динамо» Дуду восстановил равновесие.
Второй финалист определится в противостоянии «Фламенго» и «Барселона Гуаякиль».
Кубок Либертадорес
1/2 финала
Ответный матч
«Атлетику Минейру» (Бразилия) — «Палмейрас» (Бразилия) — 1:1 (0:0)
Голы: Варгас, 52 (1:0). Дуду, 68 (1:1).
Первый матч — 0:0.
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