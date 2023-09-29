«Бока Хуниорс» и «Палмейрас» не забили голов в полуфинале Кубка Либертадорес

«Бока Хуниорс» и «Палмейрас» сыграли вничью в первом матче 1/2 финала Кубка Либертадорес — 0:0. Встреча прошла на стадионе «Бомбонера» Буэнос-Айресе.

Экс-форвард «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани отыграл всю встречу в составе аргентинской команды. Экс-защитник «Спартака» Маркос Рохо был заменен на 71-й минуте.

Ответная игра состоится 6 октября в Бразилии. Начало встречи на 3.30 по московскому времени.