«ЛДУ Кито» разгромил «Дефенса и Хустисия» в 1/2 финала Южноамериканского кубка
«ЛДУ Кито» обыграл «Дефенса и Хустисия» в первом матче 1/2 финала Южноамериканского кубка — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Родриго Паз-Дельгадо» в Кито.
В первом тайме перуанский нападающий Паоло Герреро оформил дубль с передач защитника Леонеля Киньонеса. После перерыва полузащитник Лукас Эсекьель Пиови забил гол и довел счет до крупного.
Ответная встреча состоится 5 октября и начнется в 1.00 по московскому времени.
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30 окт 2022 02:54
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