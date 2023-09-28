«ЛДУ Кито» разгромил «Дефенса и Хустисия» в 1/2 финала Южноамериканского кубка

«ЛДУ Кито» обыграл «Дефенса и Хустисия» в первом матче 1/2 финала Южноамериканского кубка — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Родриго Паз-Дельгадо» в Кито.

В первом тайме перуанский нападающий Паоло Герреро оформил дубль с передач защитника Леонеля Киньонеса. После перерыва полузащитник Лукас Эсекьель Пиови забил гол и довел счет до крупного.

Ответная встреча состоится 5 октября и начнется в 1.00 по московскому времени.