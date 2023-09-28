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Сегодня, 03:10

«ЛДУ Кито» разгромил «Дефенса и Хустисия» в 1/2 финала Южноамериканского кубка

Евгений Козинов
Корреспондент
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«ЛДУ Кито» обыграл «Дефенса и Хустисия» в первом матче 1/2 финала Южноамериканского кубка — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Родриго Паз-Дельгадо» в Кито.

В первом тайме перуанский нападающий Паоло Герреро оформил дубль с передач защитника Леонеля Киньонеса. После перерыва полузащитник Лукас Эсекьель Пиови забил гол и довел счет до крупного.

Ответная встреча состоится 5 октября и начнется в 1.00 по московскому времени.

Футбол
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