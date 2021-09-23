Витинью сделал голевую передачу в победном матче «Фламенгу» против «Барселоны Гуаякиль» в полуфинале Кубка Либертадорес
05:24
«Фламенгу» выиграла у «Барселоны Гуаякиль» в первом матче 1/2 финала Кубка Либертадорес. Дублем в составе бразильской команде отметился экс-нападающий «Вольфсбурга» Бруну Энрике.
Бывший игрок ЦСКА Витинью вышел на поле в стартовом составе «Фламенгу» и сыграл 59 минут. На 38-й минуте он отметился голевой передачей.
Ответная встреча состоится 30 сентября в Эквадоре.
Кубок Либертадорес
1/2 финала
Первый матч
«Фламенгу» (Бразилия) — «Барселона Гуаякиль» (Эквадор) — 2:0 (2:0)
Голы: Бруну Энрике, 21 (1:0). Бруну Энрике, 38 (2:0).
Удаления: Молина (Б), 45+1. Перейра (Ф), 89.
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