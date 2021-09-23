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Витинью сделал голевую передачу в победном матче «Фламенгу» против «Барселоны Гуаякиль» в полуфинале Кубка Либертадорес

05:24
23 сентября. «Фламенгу» — «Барселона Гуаякиль» — 2:0. Витинью и Бруну Энрике. Фото Twitter
23 сентября. «Фламенгу» — «Барселона Гуаякиль» — 2:0. Витинью и Бруну Энрике. Фото Twitter
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«Фламенгу» выиграла у «Барселоны Гуаякиль» в первом матче 1/2 финала Кубка Либертадорес. Дублем в составе бразильской команде отметился экс-нападающий «Вольфсбурга» Бруну Энрике.

Бывший игрок ЦСКА Витинью вышел на поле в стартовом составе «Фламенгу» и сыграл 59 минут. На 38-й минуте он отметился голевой передачей.

Ответная встреча состоится 30 сентября в Эквадоре.

Кубок Либертадорес

1/2 финала

Первый матч

«Фламенгу» (Бразилия) — «Барселона Гуаякиль» (Эквадор) — 2:0 (2:0)

Голы: Бруну Энрике, 21 (1:0). Бруну Энрике, 38 (2:0).

Удаления: Молина (Б), 45+1. Перейра (Ф), 89.

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Евгений Козинов все материалы автора

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