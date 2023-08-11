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Сегодня, 04:48

Марселу дисквалифицирован на 3 матча за нанесение тяжелой травмы сопернику

Евгений Козинов
Корреспондент
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Марселу.
Фото AFP

Защитник «Флуминенсе» Марселу дисквалифицирован на 3 игры за удаление в первом матче 1/8 финала Кубка Либертадорес против «Архентинос Хуниорс» (1:1). Такое решение вынес дисциплинарный суд КОНМЕБОЛ.

35-летний бразилец на 58-й минуте встречи получил красную карточку за фол на Лучано Санчесу: бразилец наступил на соперника и сломал ему ногу.

Таким образом, Марселу не поможет «Флуминенсе» в двухматчевом противостоянии против «Олимпии Асунсьон» в 1/4 финала Кубка Либертадорес. Ранее он уже пропустил ответную игру с «Архентинос Хуниорс».

Марселу. «Флуминенсе» сыграл вничью с «Архентинос Хуниорс». Марселу получил красную карточку
Марсело Виейра (Марсело)
Футбол
ФК Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
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Марселу извинился за удаление и нанесение травмы сопернику в матче Кубка Либертадорес
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