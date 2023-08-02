«Флуминенсе» сыграл вничью с «Архентинос Хуниорс». Марселу получил красную карточку

«Архентинос Хуниорс» и «Флуминенсе» не выявили победителя в первом матче 1/8 финала Кубка Либертадорес — 1:1. Встреча прошла на стадионе Диего Армандо Марадоны в Буэнос-Айресе.

32-летний Габриэль Авалос на 14-й минуте вывел хозяев вперед. Отыграться бразильской команде удалось лишь в концовке встречи благодаря голу защитника Самуэля Шавьера.

Обе команды доигрывали встречу вдесятером. Сразу после перерыва экс-защитник «Реала» Марселу получил прямую красную карточку в составе гостей, а затем вратарь аргентинцев Алексис Мартин удалился.

Ответный матч пройдет 9 августа в Бразилии.