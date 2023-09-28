«Флуминенсе» и «Интернасьонал» сыграли вничью в полуфинале Кубка Либертадорес

«Флуминенсе» сыграл вничью с «Интернасьоналом» в первом матче полуфинала Кубка Либертадорес — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро.

Нападающий хозяев Херман Кано на 10-й минуте встречи открыл счет. Перед перерывом счет стал равный — гол забил Уго Мальо после того, как «Флуминенсе» остался в меньшинстве. После перерыва Алан Патрик вывел гостей вперед, но хозяевам удалось отыграться благодаря тому, что Кано оформил дубль.

Ответная встреча состоится 5 октября и начентся в 3.30 по московскому времени.